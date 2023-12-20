"Разницы нет, где не играть": Россия отказалась от перехода в Азию

Российский футбол хочет остаться в Европе

Российский футбольный союз (РФС) отказался от идеи о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, Исполком РФС на заключительном заседании в 2023 году обсудил вопрос перехода в Азию и отверг данную идею.

Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

В сети со смехом восприняли данную новость. Один из пользователей пошутил, что для россиян "нет разницы, где не играть".

Напомним, все российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. РФС пригрозил УЕФА уходом в АФК, однако в Азии не гарантировали россиянам участие в отборе на Чемпионат мира. В итоге РФС занял выжидательную позицию.

В сентябре 2023 года УЕФА решил допустить юношеские сборных России U-17 к международным турнирам. Однако это спровоцировало бурную реакцию в европейских странах. В итоге Союз отменил свое решение, что вызвало истерику в РФ.