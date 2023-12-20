Горячая модель променяла Мудрика на российского футболиста (фото)

Россиянка публикует откровенные снимки в соцсетях

Российская модель Виолетта Грачева, которую связывают с украинским футболистом "Челси" Михаилом Мудриком, провела вечер в компании футболиста "Зенита" Андрея Мостового.

У молодых людей появились похожие сторис с концерта в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает Sports.ru.

Похоже, российский футболист и модель вместе провели время. Оба опубликовали практически идентичные видео с одинаковой геолокацией. К слову, в ноябре прошлого года и Виолетта, и Андрей поделились одинаковыми видео с катания на лодке в Санкт-Петербурге.

Виолетта Грачева и Андрей Мостовой сходили на концерт в Дубае

Виолетта Грачева и Андрей Мостовой сходили на концерт в Дубае

Напомним, о романе Грачевой и Мудрика стали подозревать после того, как Михаил публично в Instagram предложил девушке встретиться на мосту. Россиянка на это ответила эмодзи "замок".

Мудрик предложил грачевой встретиться на мосту

Позднее в сторис у Мудрика и Грачевой появились фотографии с полетом на вертолете над Лондоном. Снимки сделаны в одной локации и опубликованы примерно в одно время. Кроме того, Михаил часто лайкает публикации Виолетты.

Мудрик и Грачева опубликовали похожие снимки во время полета на вертолете

Добавим, Виолетта ведет в Instagram блог под псевдонимом Виолетта Берт, публикуя там откровенные фото, которые периодически лайкали и Мудрик, и Мостовой. Отметим, ранее Грачева встречалась с норвежским футболистом Матиасом Норманном, который сбежал из РФ из-за войны.

Виолетта Грачева

Ранее сообщалось, что Мудрик стал героем матча Кубка Лиги с "Ньюкаслом".