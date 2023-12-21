"Перед нами відчиняться двері Гааги": у мережі висміяли слова російського депутата, який мріє про перемогу

Чиновник вважає, що перемога у війні з Україною відчинить двері РФ у міжнародний спорт

Депутат Держдуми РФ Роман Терюшков підтримав рішення Російського футбольного союзу (РФС) залишитися у європейському футболі.

Відповідну заяву Терюшкова наводить bookmaker-ratings.ru. Роман вважає, що перемога у так званій "СВО" відкриє росіянам двері до міжнародного футболу, хоча Росію відсторонили від змагань саме через повномасштабну агресію проти України.

"Зараз необхідна консервація старих форматів міжнародних спортивних зв’язків до кращих часів.

Розуміючи, що Азійська конфедерація знову озиратиметься на ФІФА, можна сказати, що немає сенсу стукати до них у двері. На цей час підтримую рішення РФС.

Всі двері будуть для нас широко відчинені після перемоги нашої армії. А поки що треба розвивати національні види спорту, зміцнювати здоровий дух покоління, що підростає", – сказав Терюшков.

У мережі лише посміялися з безглуздості слів депутата. Один із користувачів зазначив, що Росія свого часу повернула не туди, і тепер замість конкуренції з Китаєм в економічному зростанні країна змушена грати у футбол з африканськими племенами. Ще один користувач зазначив, що перед Росією відчиняться лише двері Гааги, де судять міжнародних злочинців.

Раніше повідомлялося, що Занзібар погодився зіграти товариський матч із збірною Росії. Крім того, Сербія виявила подібне бажання.