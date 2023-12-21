Європейський суд воскресив Суперлігу: у ФІФА та УЄФА може з’явитися конкурент

Монополія ФІФА та УЄФА на європейський футбол йде в історію

У четвер, 21 грудня, Європейський суд визнав незаконним рішення Міжнародної федерації футболу ФІФА та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо блокування Суперліги. У новому турнірі планується участь до 80 клубів.

Про це повідомляє прес-служба Європейського суду. У суді зазначили, що ФІФА та УЄФА не мають монополії на проведення турнірів.

"Правила ФІФА та УЄФА, згідно з якими будь-який новий міжклубний футбольний проект, такий як Суперліга, має бути попередньо схвалений ними, суперечать законодавству ЄС. Заборона клубам та гравцям грати в інших змаганнях – незаконна.

Водночас суд зазначає, що правила ФІФА та УЄФА, що стосуються використання медіаправ, завдають шкоди європейським клубам, усім компаніям, які працюють на медіаринках, і, зрештою, споживачам та телеглядачам, не дозволяючи їм насолоджуватися новими та потенційно інноваційними чи цікавими змаганнями", — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, у квітні 2021 року спроба створення Суперліги обернулася провалом. Клубами-засновниками виступили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Арсенал", "Тоттенгем", "Барселона", "Реал", "Атлетіко", "Ювентус", "Інтер" та "Мілан". Проте практично одразу від Суперліги відкололися англійські команди, а потім і всі інші, окрім "Реала" та "Барселони".

У відповідь на Суперлігу УЄФА реформував єврокубки. Поточний формат із груповим етапом Ліги чемпіонів стане останнім.

Раніше повідомлялося, що в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ.