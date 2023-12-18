"Наполі" — "Барселона" та інші: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
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Матчі у головному єврокубку відновляться у лютому 2024 року
У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування першого раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. На жаль, донецький "Шахтар" не зумів здобути путівку у 1/8 фіналу ЛЧ, поступившись у вирішальному поєдинку групового етапу "Порту".
За підсумками жеребкування було сформовано пари із сіяних та не сіяних команд. Про це повідомляє "Телеграф".
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
"Лейпциг" — "Реал"
"Копенгаген" — "Манчестер Сіті"
"Лаціо" — "Баварія"
ПСВ — "Боруссія" Д
"Інтер" — "Атлетіко"
ПСЖ — "Реал Сосьєдад"
"Наполі" — "Барселона"
"Порту" — "Арсенал"
Сіяними були колективи, які виграли групу, а несіяними — клуби, які посіли друге місце на груповій стадії турніру. Процедура проходила лише з двома обмеженнями: представники однієї асоціації у 1/8 фіналу не можуть зустрітися один з одним; команди, які зустрічалися на груповому етапі, не могли зіграти один проти одного на цьому етапі.
Сіяні:
- "Арсенал" (Англія)
- "Атлетіко" (Іспанія)
- "Баварія" (Німеччина)
- "Барселона, Іспанія)
- "Боруссія" Д (Німеччина)
- "Реал" (Іспанія)
- "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
- "Манчестер Сіті" (Англія)
Несіяні:
- "Інтер" (Італія)
- "Копенгаген" (Данія)
- "Лаціо" (Італія)
- "Лейпциг" (Німеччина)
- "Наполі" (Італія)
- ПСВ (Нідерланди)
- "ПСЖ" (Франція)
- "Порту" (Португалія)
Додамо, матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 13/14/20/21 лютого 2024 року (перші), а також 5/6/12/13 березня 2024 року (ігри-відповіді).
З результатами та відеооглядами всіх матчів групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, що "Шахтар" зіграє у стиковому раунді Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться пізніше.