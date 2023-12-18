"Наполі" — "Барселона" та інші: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Матчі у головному єврокубку відновляться у лютому 2024 року

У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування першого раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. На жаль, донецький "Шахтар" не зумів здобути путівку у 1/8 фіналу ЛЧ, поступившись у вирішальному поєдинку групового етапу "Порту".

За підсумками жеребкування було сформовано пари із сіяних та не сіяних команд. Про це повідомляє "Телеграф".

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Лейпциг" — "Реал"

"Копенгаген" — "Манчестер Сіті"

"Лаціо" — "Баварія"

ПСВ — "Боруссія" Д

"Інтер" — "Атлетіко"

ПСЖ — "Реал Сосьєдад"

"Наполі" — "Барселона"

"Порту" — "Арсенал"

Сіяними були колективи, які виграли групу, а несіяними — клуби, які посіли друге місце на груповій стадії турніру. Процедура проходила лише з двома обмеженнями: представники однієї асоціації у 1/8 фіналу не можуть зустрітися один з одним; команди, які зустрічалися на груповому етапі, не могли зіграти один проти одного на цьому етапі.

Сіяні:

"Арсенал" (Англія)

"Атлетіко" (Іспанія)

"Баварія" (Німеччина)

"Барселона, Іспанія)

"Боруссія" Д (Німеччина)

"Реал" (Іспанія)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

Несіяні:

"Інтер" (Італія)

"Копенгаген" (Данія)

"Лаціо" (Італія)

"Лейпциг" (Німеччина)

"Наполі" (Італія)

ПСВ (Нідерланди)

"ПСЖ" (Франція)

"Порту" (Португалія)

Додамо, матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 13/14/20/21 лютого 2024 року (перші), а також 5/6/12/13 березня 2024 року (ігри-відповіді).

З результатами та відеооглядами всіх матчів групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, що "Шахтар" зіграє у стиковому раунді Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться пізніше.