Хто стане суперником "Шахтаря": де і коли дивитися жеребкування стикових матчів Ліги Європи

Гірники — єдина українська команда, яка пробилася у плей-оф єврокубків

У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування стикового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. На цій стадії турніру виступить донецький "Шахтар", який програв "Порту" битву за плей-оф Ліги чемпіонів.

У прямому ефірі в Україні жеребкування стикового раунду Ліги Європи покаже офіційний сайт УЄФА. Початок заходу – о 14:00 за київським часом.

У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд: 8 клубів, які посіли друге місце на груповому етапі Ліги Європи, а також вісім клубів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів. У ході церемонії команди будуть розподілені на пари лише з одним обмеженням – команди з однієї асоціації не можуть випасти одна на одну. Крім того, "сіяні" команди проведуть ігри-відповіді "вдома". Додамо, що матчі цієї стадії турніру відбудуться 15 та 22 лютого. Переможці протистоянь вийдуть у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Таким чином, потенційним суперником "Шахтаря" у цьому раунді є одна із "сіяних" команд.

Сіяні

"Карабах" (Азербайджан)

"Олімпік" (Франція)

"Ренн" (Франція)

"Рома" (Італія)

"Спарта" Прага (Чехія)

"Спортінг" (Португалія)

"Тулуза" (Франція)

"Фрайбург" (Німеччина)

Несіяні

"Бенфіка" (Португалія)

"Брага" (Португалія)

"Галатасарай" (Туреччина)

"Ланс" (Франція)

"Мілан" (Італія)

"Феєноорд" (Нідерланди)

"Шахтар" (Україна)

"Янг Бойз" (Швейцарія)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні у головному єврокубку завершився груповий етап.