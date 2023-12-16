Хто стане суперником "Шахтаря": де і коли дивитися жеребкування стикових матчів Ліги Європи
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Гірники — єдина українська команда, яка пробилася у плей-оф єврокубків
У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування стикового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. На цій стадії турніру виступить донецький "Шахтар", який програв "Порту" битву за плей-оф Ліги чемпіонів.
У прямому ефірі в Україні жеребкування стикового раунду Ліги Європи покаже офіційний сайт УЄФА. Початок заходу – о 14:00 за київським часом.
У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд: 8 клубів, які посіли друге місце на груповому етапі Ліги Європи, а також вісім клубів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів. У ході церемонії команди будуть розподілені на пари лише з одним обмеженням – команди з однієї асоціації не можуть випасти одна на одну. Крім того, "сіяні" команди проведуть ігри-відповіді "вдома". Додамо, що матчі цієї стадії турніру відбудуться 15 та 22 лютого. Переможці протистоянь вийдуть у 1/8 фіналу Ліги Європи.
Таким чином, потенційним суперником "Шахтаря" у цьому раунді є одна із "сіяних" команд.
Сіяні
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Олімпік" (Франція)
- "Ренн" (Франція)
- "Рома" (Італія)
- "Спарта" Прага (Чехія)
- "Спортінг" (Португалія)
- "Тулуза" (Франція)
- "Фрайбург" (Німеччина)
Несіяні
- "Бенфіка" (Португалія)
- "Брага" (Португалія)
- "Галатасарай" (Туреччина)
- "Ланс" (Франція)
- "Мілан" (Італія)
- "Феєноорд" (Нідерланди)
- "Шахтар" (Україна)
- "Янг Бойз" (Швейцарія)
Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні у головному єврокубку завершився груповий етап.