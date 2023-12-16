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Хто стане суперником "Шахтаря": де і коли дивитися жеребкування стикових матчів Ліги Європи

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
"Шахтар" вийшов у плей-оф Ліги Європи Новина оновлена 16 грудня 2023, 17:30
"Шахтар" вийшов у плей-оф Ліги Європи. Фото ФК Шахтар

Гірники — єдина українська команда, яка пробилася у плей-оф єврокубків

У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування стикового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. На цій стадії турніру виступить донецький "Шахтар", який програв "Порту" битву за плей-оф Ліги чемпіонів.

У прямому ефірі в Україні жеребкування стикового раунду Ліги Європи покаже офіційний сайт УЄФА. Початок заходу – о 14:00 за київським часом.

У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд: 8 клубів, які посіли друге місце на груповому етапі Ліги Європи, а також вісім клубів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів. У ході церемонії команди будуть розподілені на пари лише з одним обмеженням – команди з однієї асоціації не можуть випасти одна на одну. Крім того, "сіяні" команди проведуть ігри-відповіді "вдома". Додамо, що матчі цієї стадії турніру відбудуться 15 та 22 лютого. Переможці протистоянь вийдуть у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Таким чином, потенційним суперником "Шахтаря" у цьому раунді є одна із "сіяних" команд.

Сіяні

  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Олімпік" (Франція)
  • "Ренн" (Франція)
  • "Рома" (Італія)
  • "Спарта" Прага (Чехія)
  • "Спортінг" (Португалія)
  • "Тулуза" (Франція)
  • "Фрайбург" (Німеччина)

Несіяні

  • "Бенфіка" (Португалія)
  • "Брага" (Португалія)
  • "Галатасарай" (Туреччина)
  • "Ланс" (Франція)
  • "Мілан" (Італія)
  • "Феєноорд" (Нідерланди)
  • "Шахтар" (Україна)
  • "Янг Бойз" (Швейцарія)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні у головному єврокубку завершився груповий етап.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Ліга Європи