Ліга чемпіонів: хто вийшов у плей-оф, де і коли дивитися жеребкування 1/8 фіналу

Ігри у головному єврокубку відновляться у лютому 2024 року

У середу, 13 грудня, відбулися завершальні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

За підсумками 6-го туру стали відомі усі учасники плей-оф ЛЧ. Про це повідомляє "Телеграф".

У 1/8 фіналу зіграють "Манчестер Сіті", "Арсенал" (Англія), "Реал", "Реал Сосьєдад", "Барселона", "Атлетіко" (Іспанія), "Баварія", "Лейпциг", "Боруссія" Д (Німеччина), ПСВ (Нідерланди), "Інтер", "Лаціо", "Наполі" (Італія), "Копенгаген" (Данія), "Порту" (Португалія), "ПСЖ" (Франція).

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться у понеділок, 18 грудня, у Ньоні (Швейцарія). Подивитися захід можна на офіційному сайті УЄФА. Початок церемонії о 13:00 за київським часом.

На цій стадії турніру переможці груп зіграють із командами, які посіли другі місця. Представники однієї асоціації у 1/8 фіналу зустрітися не можуть. Крім того, команди, які зустрічалися на груповому етапі, також не можуть зіграти одна проти одної на цій стадії. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 13,14,20 та 21 лютого (перші) та 5,6,12 та 13 березня (ігри-відповіді).

Нагадаємо, донецький "Шахтар" програв "Порту" (3:5) і вилетів у стиковий раунд Ліги Європи, де зіграє з командою, яка посіла друге місце в групі ЛЄ. Жеребкування цієї стадії турніру також пройде 18 грудня у Ньоні. Навесні в єврокубках від України виступатимуть лише Гірники, адже "Зоря" достроково втратила шанси на вихід у плей-оф Ліги конференцій.