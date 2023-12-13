"Шахтар" програв "Порту" битву за плей-оф Ліги чемпіонів (відео)

Гірники зіграють навесні у Лізі Європи

У середу, 13 грудня, донецький "Шахтар" провів заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти "Порту".

Зустріч, що відбулася в Порту (Португалія) на стадіоні "Драгау", завершилася з рахунком 5:3 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже в дебюті зустрічі португальці вийшли вперед завдяки голу Галено. Гірникам важко давалися атаки, проте ще в першому таймі український клуб зумів відігратися, забивши за невеликої "допомоги" асистента арбітра. Під час атаки Гірників боковий рефері підняв прапорець, зафіксувавши офсайд. Португальці зупинилися, забувши, що треба грати до свистка, а Данило Сікан закотив м’яч у порожні ворота. Проте ще до перерви Галено гарматним ударом знову вивів португальців уперед.

У другому таймі "Порту" посилив тиск, що вилилося у взяття воріт у виконанні Мехді Таремі. Гірники грали на контратаках, одна з яких завершилася автоголом у виконанні Стівена Еуштакіу. За 15 хвилин до закінчення основного часу Пепе забив гостям після подачі з кутового, а ще за кілька хвилин Франсішку Консейсау зробив рахунок розгромним. Під завісу другої половини "Шахтар" забив гол престижу — Егіналдо скористався помилкою португальців.

"Порту" – "Шахтар" – 5:3

Голи: Галено (9, 43), Таремі (62), Пепе (76), Консейсау (82) – Сікан (29), Еуштакіу (73, автогол), Егіналду (88)

Попередження: Консейсау (33, на лаві запасних), Зайду (33) – Судаков (54), Назарина (90), Бондар (91)

"Порту": Діогу Кошта, Кардозу, Пепе (Франку, 82), Еуштакіу (Груїч, 82), Таремі, Пепе́, Зайду, Галено (Хайме, 89), Санчес (Жоау Маріу, 76), Варела, Еванілсон (Консейсау, 82)

"Шахтар": Різник, Матвієнко, Ракіцький (Келсі, 74), Бондар, Гочолеішвілі, Степаненко, Бондаренко (Назарина, 85), Криськів (Невертон, 59), Судаков, Зубков (Егіналду, 85), Сікан

Статистика матчу "Порту" - "Шахтар"

Таким чином, саме "Порту" разом із "Барселоною" вийшло у плей-оф Ліги чемпіонів із групи H, "Шахтар" зіграє у стиковому раунді Ліги Європи, а "Антверпен" залишає єврокубки. Жеребкування першого раунду плей-оф єврокубків відбудеться у понеділок, 18 грудня.

Підсумкове становище команд у групі H Ліги чемпіонів

Повний відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках одразу з групового етапу Ліги чемпіонів. У своїй дебютній грі ЛЧ Гірники без шансів поступилися "Порту" (1:3). У другому турі донеччани здобули важливу перемогу над "Антверпеном" (3:2) у Бельгії, після чого мінімально поступилися "Барселоні" в Іспанії (1:2). У Гамбурзі донецький клуб сенсаційно переміг каталонців (1:0) і здобув чергову перемогу над "Антверпеном" (1:0). З усіма результатами групового етапу Ліги чемпіонів можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" завершив першу частину чемпіонату України лише на 4 місці, щоправда, донеччани мають дві гри в запасі.