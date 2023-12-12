"Порту" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гірники спробують пробитися у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 13 грудня, донецький "Шахтар" зіграє виїзний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти "Порту".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію гри "Порту" — "Шахтар". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Порту" — "Шахтар" (початок — о 22:00)

Напередодні Гірники озвучили заявку на гру з "Порту":

За підсумками 5 турів обидві команди набрали однакову кількість очок — по 9, проте португальський колектив стоїть вищим у турнірній таблиці квартету H завдяки гостьовій перемозі у першому колі групового етапу Ліги чемпіонів. Обидві команди претендують на місце у 1/8 фіналу ЛЧ, проте Гірникам для виходу у плей-оф необхідна лише перемога над португальцями, а Драконів влаштує і нічия.

Турнірне становище команд у групі H

Матч "Порту" — "Шахтар" відбудеться у Порту (Португалія) на стадіоні "Драгау". Поєдинок можна переглянути у прямому ефірі в Україні. Додамо, що букмекери не вірять у тріумф українського колективу. До речі, суперкомп’ютер оцінив шанси Гірників на вихід у плей-оф ЛЧ лише у 14%.

У першому колі "Шахтар" програв "Порту"

Нагадаємо, "Шахтар" у поточному сезоні Ліги чемпіонів провів 5 ігор. У першому турі донеччани програли "Порту" (1:3), у другому — переграли "Антверпен" (3:2). У 2-матчевій дуелі з "Барселоною" донеччани спочатку програли з рахунком 1:2 в Іспанії, проте згодом взяли реванш у Німеччині — 1:0. У передостанньому турі Гірники знову обіграли бельгійський колектив (1:0).