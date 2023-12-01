Шанси є: суперкомп’ютер оцінив ймовірність виходу Шахтаря до плей-офф Ліги чемпіонів

В останньому турі нам потрібна лише перемога

Донецькому "Шахтарю" залишилось зіграти один матч на стадії групового етапу Ліги чемпіонів. У минулому турі "гірники" обіграли бельгійський "Антверпен" та зберегли шанси на вихід у плей-офф турніру.

Суперкомп’ютер Euro Club Index порахував, яка ймовірність того, що чемпіон України все ж таки проб’ється в наступну стадію турніру. За його підрахунками, шанси невеликі, але все ж таки є.

У шостому турі "гірники" у Португалії зіграють проти місцевого "Порту". Для виходу із групи нашій команді потрібна лише перемога. Причому перемагати португальців можна з будь-яким рахунком. Якщо цього не станеться, то боротьбу за трофей продовжать португальці.

Імовірність такого результату матчу суперкомп’ютер оцінив лише у 14 відсотків. У той же час для "Порту" шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів дорівнюють 86 відсоткам.

Нагадаємо, що гра "Шахтаря" проти "Порту" відбудеться 13 грудня. У матчі першого кола групового етапу Ліги чемпіонів португальці на виїзді обіграли "гірників" із сетом 3:1.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з єврокубків вилетіла луганська "Зоря". У матчі п’ятого туру групового етапу Ліги конференцій вона поступилася "Генту" з рахунком 1:4.