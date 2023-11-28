"Шахтар" виграв третій матч у Лізі чемпіонів, забезпечивши собі євровесну (відео)

Гірники вибили чемпіонів Бельгії з єврокубків

У вівторок, 28 листопада, донецький "Шахтар" провів поєдинок проти "Антверпена" у рамках 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч, що проходила у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні", завершилася з рахунком 1:0 на користь Гірників. Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники впевнено розпочали гру та забили вже на початку поєдинку. На 12-й хвилині Микола Матвієнко після навісу Зубкова головою перевів м’яч у сітку воріт. Команди грали на зустрічних курсах, проте донеччани були ближчими до ще одного взяття воріт. У другому таймі Азаров та Степаненко перевірили на міцність поперечину воріт "Антверпена". Бельгійці також загрожували воротам суперника, однак у рамці української команди впевнено діяв Різник.

Цей результат забезпечив "Шахтарю" євровесну (як мінімум місце в Лізі Європи, — Ред.). Гірники в останньому турі спробують зачепитися за путівку у плей-оф Ліги чемпіонів у грі проти "Порту" (13.12). "Антверпен" втратив шанси на вихід із групи H.

Турнірне становище команд у групі H

"Шахтар" – "Антверпен" – 1:0

Гол: Матвієнко (12).

Попередження: Гочолеішвілі (83) — Кулібалі (30), Керк (45+1), Муя (90+4).

"Шахтар": Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Криськів (Келсі, 89), Судаков, Зубков, Невертон (Бондаренко, 70), Сікан (Ракіцький, 90+6).

"Антверпен": Бюте, Вейндал, Алдервейрелд, Кулібалі, Батай, Юсуф (Іленіхена, 73), Вермерен, Муя, Керк (Еджуке, 46), Баліквіша, Янссен.

Статистика матчу "Шахтар" - "Антверпен"

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Антверпен" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Шахтар" провів 5 ігор у Лізі чемпіонів. У першому турі донеччани програли "Порту" (1:3), у другому — переграли "Антверпен" (3:2). Потім донецький клуб мінімально поступився в Іспанії "Барселоні" (1:2), однак у "домашній" грі взяв реванш у каталонців (1:0).

"Антверпен", у свою чергу, у перших чотирьох турах очок не набирав. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів групового етапу ЛЧ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".