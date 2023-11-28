"Шахтер" выиграл третий матч в Лиге чемпионов, обеспечив себе евровесну (видео)

Горняки выбили чемпионов Бельгии из еврокубков

Во вторник, 28 ноября, донецкий "Шахтер" провел поединок против "Антверпена" в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, проходившая в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе", завершилась со счетом 1:0 в пользу Горняков. Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки уверенно начали игру и забили уже в начале поединка. На 12-й минуте Николай Матвиенко после навеса Зубкова головой перевел мяч в сетку ворот. Команды играли на встречных курсах, однако дончане были ближе к еще одному взятию ворот. Во втором тайме Азаров и Степаненко проверили на прочность перекладину ворот "Антверпена". Бельгийцы также угрожали воротам соперника, однако в рамке украинской команды уверенно действовал Ризнык.

Этот результат обеспечил "Шахтеру" евровесну (как минимум место в Лиге Европы, — Ред.). Горняки в последнем туре попробуют зацепиться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов в игре против "Порту" (13.12). "Антверпен" потерял шансы на выход из группы H.

Турнирное положение команд в группе H

"Шахтер" – "Антверпен" – 1:0

Гол: Матвиенко (12).

Предупреждения: Гочолеишвили (83) — Кулибали (30), Керк (45+1), Муя (90+4).

"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Крыськив (Келси, 89), Судаков, Зубков, Невертон (Бондаренко, 70), Сикан (Ракицкий, 90+6).

"Антверпен": Бюте, Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай, Юсуф (Иленихена, 73), Вермерен, Муя, Керк (Эджуке, 46), Баликвиша, Янссен.

Статистика матча "Шахтер" - "Антверпен"

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Антверпен" будет доступна здесь позднее.

Напомним, "Шахтер" провел 5 игр в Лиге чемпионов. В первом туре дончане проиграли "Порту" (1:3), во втором — переиграли "Антверпен" (3:2). Затем донецкий клуб минимально уступил в Испании "Барселоне" (1:2), однако в "домашней" игре взял реванш у каталонцев (1:0).

"Антверпен", в свою очередь, в первых четырех турах очков не набирал. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей группового этапа ЛЧ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".