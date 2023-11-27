"Шахтер" - "Антверпен": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Горняки могут гарантировать себе евровесну

Во вторник, 28 ноября, матчем "Шахтер" — "Антверпен" начнется 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне Горняки не сумели обыграть "Полесье" (0:0) в чемпионате Украины.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Антверпен". Начало — в 19:45 по киевскому времени.

"Шахтер" — "Антверпен" — (начало в 19:45)

Команды подходят к игре в разном настроении. Горняки практически обеспечили себе евровесну (как минимум плей-офф Лиги Европы), а вот "Антверпен" в случае потери очков в этом поединке прекратит борьбу в еврокубках. Более того, бельгийскому клубу необходимо побеждать Горняков с большой разницей мячей, ведь в Бельгии дончане добыли минимальную победу.

Добавим, что перед этой встречей "Антверпен" не сумел победить "Сент-Трюйден" (1:1), из-за чего команда осталась на 5 месте в турнирной таблице лиги Жюпиле. Горняки также не блещут в текущем сезоне Украинской премьер-лиги (УПЛ), дончане идут четвертыми в первенстве, имея 2 игры в запасе.

Турнирное положение команд в группе H Лиги чемпионов

Матч "Шахтер" — "Антверпен" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. К слову, донецкий клуб — небольшой фаворит противостояния, по мнению букмекеров.

Напомним, "Шахтер" провел четыре игры в Лиге чемпионов. В первом туре Горняки без шансов уступили "Порту" (1:3), во втором — переиграли "Антверпен" (3:2). Затем донецкий клуб не сумел ничего поделать в гостях у "Барселоны" (1:2), однако в "домашней" игре взял реванш (1:0).

Бельгийцы, в свою очередь, проиграли все четыре матча в группе H. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей группового этапа ЛЧ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".