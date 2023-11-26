"Шахтер" — "Антверпен": букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч Лиги чемпионов

Букмекеры на стороне украинской команды

Во вторник, 28 октября, донецкий "Шахтер" сыграет важный матч против "Антверпена" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне Горняки победили "Барселону" (1:0) в ЛЧ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Антверпен".

По мнению специалистов Горняки являются небольшими фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу дончан специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,91-2,06. В то же время успех "Антверпена" менее вероятен — коэффициент 3,60-3,85. Добавим, что аналитики Favbet оценивают вероятность триумфа хозяев в 48%, а гостей — в 26%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Антверпен"

Favbet: (победа "Шахтера" 2,06 — ничья 3,85 — победа "Антверпена" 3,85)

William Hill: (1,91 — 3,70 — 3,60)

Bwin: (1,93 — 3,70 — 3,75)

Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" — "Антверпен" пройдет в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе". "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, Горняки провели в ЛЧ четыре игры. В первом туре дончане проиграли "Порту" (1:3), затем обыграли "Антверпен" (3:2), после чего минимально уступили "Барселоне" (1:2) в Испании. В Германии "Шахтер" взял реванш у каталонского гранда.

С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на сайте "Телеграф".