"Шахтар" — "Антверпен": букмекери дали неоднозначний прогноз на матч Ліги чемпіонів

Букмекери на боці української команди

У вівторок, 28 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє важливий матч проти "Антверпена" у рамках групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні Гірники перемогли "Барселону" (1:0) у ЛЧ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Антверпен".

На думку фахівців, гірники є невеликими фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу донеччан фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,91-2,06. Водночас успіх "Антверпена" менш ймовірний — коефіцієнт 3,60-3,85. Додамо, що аналітики Favbet оцінюють ймовірність тріумфу господарів у 48%, а гостей – у 26%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Антверпен"

Favbet: (перемога "Шахтаря" 2,06 — нічия 3,85 — перемога "Антверпена" 3,85)

William Hill: (1,91 — 3,70 — 3,60)

Bwin: (1,93 — 3,70 — 3,75)

Матч 5-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Антверпен" пройде у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні". "Телеграф" повідомляв, де переглянути гру в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, Гірники провели у ЛЧ чотири гри. У першому турі донеччани програли "Порту" (1:3), потім обіграли "Антверпен" (3:2), після чого мінімально поступилися "Барселоні" (1:2) в Іспанії. У Німеччині "Шахтар" взяв реванш у каталонського гранда.

З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів групового етапу Ліги чемпіонів можна ознайомитись на сайті "Телеграф".