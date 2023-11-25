"Шахтар" — "Антверпен": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Гірники продовжують боротьбу за плей-оф Ліги чемпіонів

У листопаді після міжнародної паузи повертається Ліга чемпіонів УЄФА. У стартовому поєдинку ігрового тижня "Шахтар" прийме "Антверпен". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Антверпен".

У прямому ефірі в Україні гру 5-го туру Ліги чемпіонів між українською та бельгійською командами покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок матчу – о 19:45 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Шахтар" — "Антверпен" відбудеться у вівторок, 28 листопада, у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні". Команди підходять до гри у різному настрої. Гірники продовжують боротьбу за вихід у плей-оф ЛЧ, а от бельгійці можуть розраховувати лише на плей-оф Ліги Європи, щоправда, для цього їм необхідно перемагати "Шахтар" з великою різницею голів, після чого взяти три очки з "Барселоною" у шостому турі ЛЧ.

Нагадаємо, "Шахтар" провів чотири матчі на груповому етапі Ліги чемпіонів. У першому турі Гірники поступилися "Порту" (1:3), потім донеччани обіграли "Антверпен" (3:2), після чого мінімально програли "Барселоні" (1:2) в Іспанії. У четвертому турі донецький клуб здійснив головну сенсацію в єврокубках, перегравши мотивовану "Барсу" (1:0).

"Антверпен", у свою чергу, програв усі 4 матчі у групі H. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів групового етапу ЛЧ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".