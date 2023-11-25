"Шахтер" - "Антверпен": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Горняки продолжают борьбу за плей-офф Лиги чемпионов

В ноябре после международной паузы возвращается Лига чемпионов УЕФА. В стартовом поединке игровой недели "Шахтер" примет "Антверпен". "Телеграф" проведет онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Антверпен".

В прямом эфире в Украине игру 5-го тура Лиги чемпионов между украинской и бельгийской командами покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало матча — в 19:45 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Шахтер" — "Антверпен" состоится во вторник, 28 ноября, в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе". Команды подходят к игре в разном настроении. Горняки продолжают борьбу за выход в плей-офф ЛЧ, а вот бельгийцы могут рассчитывать лишь на плей-офф Лиги Европы, правда, для этого им необходимо побеждать "Шахтер" с большой разницей голов, после чего взять три очка с "Барселоной" в шестом туре ЛЧ.

Напомним, "Шахтер" провел четыре матча на групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре Горняки уступили "Порту" (1:3), затем дончане обыграли "Антверпен" (3:2), после чего минимально проиграли "Барселоне" (1:2) в Испании. В четвертом туре донецкий клуб совершил главную сенсацию в еврокубках, переиграв мотивированную "Барсу" (1:0).

"Антверпен", в свою очередь, проиграл все 4 матча в группе H. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей группового этапа ЛЧ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".