"Шахтар" — "Антверпен": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гірники можуть гарантувати собі євровесну

У вівторок, 28 листопада, матчем "Шахтар" — "Антверпен" розпочнеться 5-й тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні Гірники не зуміли обіграти "Полісся" (0:0) у чемпіонаті України.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Антверпен". Початок о 19:45 за київським часом.

"Шахтар" — "Антверпен" — (початок о 19:45)

Команди підходять до гри у різному настрої. Гірники практично забезпечили собі євровесну (як мінімум плей-оф Ліги Європи), а от "Антверпен" у разі втрати очок у цьому поєдинку припинить боротьбу у єврокубках. Щобільше, бельгійському клубу необхідно перемогти Гірників з великою різницею м’ячів, адже у Бельгії донеччани здобули мінімальну перемогу.

Додамо, що перед цією зустріччю "Антверпен" не зумів перемогти "Сент-Трюйден" (1:1), через що команда залишилася на 5-му місці в турнірній таблиці ліги Жюпіле. Гірники також не блищать в цьому сезоні Української прем’єр-ліги (УПЛ), донеччани йдуть четвертими у першості, маючи 2 гри в запасі.

Турнірне становище команд у групі H Ліги чемпіонів

Матч "Шахтар" — "Антверпен" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. Донецький клуб — невеликий фаворит протистояння, на думку букмекерів.

Нагадаємо, "Шахтар" провів чотири гри у Лізі чемпіонів. У першому турі Гірники без шансів поступилися "Порту" (1:3), у другому — переграли "Антверпен" (3:2). Потім донецький клуб не зумів нічого вдіяти в гостях у "Барселони" (1:2), однак у "домашній" грі взяв реванш (1:0).

Бельгійці, у свою чергу, програли всі чотири матчі у групі H. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів групового етапу ЛЧ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".