Найкращі на своїй позиції: два гравці "Шахтаря" потрапили до символічної збірної Ліги чемпіонів

Гірники в минулому турі здобули перемогу

До символічної збірної 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів потрапили одразу два українці з донецького "Шахтаря". "Гірники" на тижні грали проти бельгійського "Антверпена" і здобули перемогу з рахунком 1:0.

Статистичний портал SofaScore включив до символічної збірної п’ятого туру захисника Миколу Матвієнка, а також воротаря Дмитра Різника. Обидва футболісти провели повний матч у футболці "Шахтаря".

Журналісти оцінили гру нашого центрального захисника у 8,1 бала, тоді як голкіперу збірної України поставили оцінку 9,0.

До речі, заслуги Різника також оцінив і інший тематичний портал — WhoScored. Він також включив українця до символічного складу, поставивши йому 8,3 бала. При цьому Матвієнку у цій збірній місця не знайшлося.

Нагадаємо, що після перемоги "Шахтар" вже гарантував собі як мінімум місце у плей-офф Ліги Європи. Для виходу до плей-офф Ліги чемпіонів "гірникам" потрібно обігравати "Порту". У першому турі донеччани програли португальській команді з рахунком 1:3.