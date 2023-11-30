Лучшие на своей позиции: два игрока "Шахтера" попали в символическую сборную Лиги чемпионов
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Горняки в минувшем туре добыли победу
В символическую сборную 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов попали сразу два украинца из донецкого "Шахтера". "Горняки" на неделе играли против бельгийского "Антверпена" и добыли победу со счетом 1:0.
Статистический портал SofaScore включил в символическую сборную пятого тура защитника Николая Матвиенко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Оба футболиста провели полный матч в футболке "Шахтера".
Журналисты оценили игру нашего центрального защитника в 8,1 балла, в то время как голкиперу сборной Украины поставили оценку 9,0.
К слову, заслуги Ризныка также оценил и другой тематический порта — WhoScored. Он также включил украинца в символический состав, поставив ему 8,3 балла. При этом Матвиенко в этой сборной места не нашлось.
Напомним, что после победы "Шахтер" уже гарантировал себе как минимум место в плей-офф Лиги Европы. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "горнякам" нужно обыгрывать "Порту". В первом туре дончане проиграли португальской команде со счетом 1:3,