Лучшие на своей позиции: два игрока "Шахтера" попали в символическую сборную Лиги чемпионов

Горняки в минувшем туре добыли победу

В символическую сборную 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов попали сразу два украинца из донецкого "Шахтера". "Горняки" на неделе играли против бельгийского "Антверпена" и добыли победу со счетом 1:0.

Статистический портал SofaScore включил в символическую сборную пятого тура защитника Николая Матвиенко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Оба футболиста провели полный матч в футболке "Шахтера".

Журналисты оценили игру нашего центрального защитника в 8,1 балла, в то время как голкиперу сборной Украины поставили оценку 9,0.

К слову, заслуги Ризныка также оценил и другой тематический порта — WhoScored. Он также включил украинца в символический состав, поставив ему 8,3 балла. При этом Матвиенко в этой сборной места не нашлось.

Напомним, что после победы "Шахтер" уже гарантировал себе как минимум место в плей-офф Лиги Европы. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "горнякам" нужно обыгрывать "Порту". В первом туре дончане проиграли португальской команде со счетом 1:3,