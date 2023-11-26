"Не поділилися преміальними": "Верес" вимагає грошей від "Шахтаря"

Народний клуб чекає грошей від Гірників

Президент "Вереса" Іван Надєїн заявив, що "Шахтар" не поділився з клубом преміальними за виступи у Лізі чемпіонів, хоча нібито обіцяв зробити це.

Відповідну заяву Надєїна наводить VERES TV на своєму YouTube-каналі. За його словами, Гірники не виконали цієї обіцянки.

"Команди з єврокубків не поділилася преміальними. Ніхто. Справді обіцяли. Але я так розумію, більше обіцяв "Шахтар" і декларував. Грошей ми не отримали, звіт теж. Для "Шахтаря" це трохи дивно, бо, наприклад, телеканали "Футбол" під час війни до копійки виконали свої зобов’язання.

Тому я чомусь сподіваюсь, що "Шахтар", якщо дав слово, його дотримає. У футболі інакше не можна. Напевно, можна буде поставити запитання на наступній зустрічі. Ну, дайте тоді звіт. Така позиція була. Де воно зараз – не знаю”, — сказав Надєїн.

Нагадаємо, "Верес" в останньому матчі переміг "Металіст-1925" (4:3), а "Шахтар" зіграв унічию з "Поліссям" (0:0).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" обіграв "Барселону" (1:0) у Лізі чемпіонів, ця перемога зберігає шанси Гірників на вихід у плей-оф ЛЧ.