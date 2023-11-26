"Не поделились премиальными": "Верес" требует денег от "Шахтера"

Народный клуб ждет денег от Горняков

Президент "Вереса" Иван Надеин заявил, что "Шахтер" не поделился с клубом премиальными за выступления в Лиге чемпионов, хотя якобы обещал сделать это.

Соответствующее заявление Надеина приводит VERES TV на своем YouTube-канале. По его словам, Горняки не выполнили данное обещание.

"Команды с еврокубков не поделилась премиальными. Никто. Действительно обещали. Но я так понимаю, больше обещал "Шахтер" и декларировал. Денег мы не получили, отчет тоже. Для "Шахтера" это немного странно, потому что, например, телеканалы "Футбол" во время войны до копейки выполнили свои обязательства.

Поэтому я почему-то надеюсь, что "Шахтер", если дал слово, его сдержит. В футболе по-другому нельзя. Наверное, можно будет задать вопрос на следующей встрече. Ну, дайте тогда отчет. Такая позиция была. Где оно сейчас – не знаю", — сказал Надеин.

Напомним, "Верес" в последнем матче победил "Металлист-1925" (4:3), а "Шахтер" сыграл вничью с "Полесьем" (0:0).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" обыграл "Барселону" (1:0) в Лиге чемпионов, эта победа сохраняет шансы Горняков на выход в плей-офф ЛЧ.