Шансы есть: суперкомпьютер оценил вероятность выхода Шахтера в плей-офф Лиги чемпионов

В последнем туре нам нужна только победа

Донецкому "Шахтеру" осталось сыграть один матч на стадии группового этапа Лиги чемпионов. В минувшем туре "горняки" обыграли бельгийский "Антверпен" и сохранили шансы на выход в плей-офф турнира.

Суперкомпьютер Euro Club Index посчитал, какая вероятность того, что чемпион Украины все же пробьется в следующую стадию турнира. По его подсчетам, шансы невелики, но все же есть.

В шестом туре "горняки" в Португалии сыграют против местного "Порту". Для выхода из группы нашей команде нужна только победа. Причем побеждать португальцев можно с любым счетом. Если этого не случится, то борьбу за трофей продолжат именно португальцы.

Вероятность такого исхода матча суперкомпьютер оценил всего в 14 процентов. В то же время для "Порту" шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов равны 86 процентам.

Напомним, что игра "Шахтера" против "Порту" пройдет 13 декабря. В матче первого круга группового этапа Лиги чемпионов португальцы на выезде обыграли "горняков" со сетом 3:1.

Ранее "Телеграф" писал о том, что из еврокубков вылетела луганская "Заря". В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций она уступила "Генту" со счетом 1:4.