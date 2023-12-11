"Порту" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Гірники можуть потрапити у плей-оф головного єврокубка

У середу, 13 грудня, донецький "Шахтар" проведе вирішальний поєдинок із "Порту" за вихід з групи Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Донеччани програли португальцям (1:3) у першому колі, через що їм потрібна лише перемога для виходу у плей-оф ЛЧ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Порту" — "Шахтар".

У прямому ефірі в Україні гру 6-го туру Ліги чемпіонів між українською та португальською командами покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

І "Порту", і "Шахтар" борються за другу путівку у плей-оф ЛЧ у групі H. Перше місце у квартеті застовбила за собою "Барселона". Турнірна ситуація склалася на користь португальців, яким для виконання цієї мети необхідно не програти Гірникам, а ось донеччанам для продовження боротьби у головному єврокубку необхідно перемагати у гостях. Зустріч відбудеться у Порту на стадіоні "Драгау".

Додамо, що одна з команд у разі невдачі зіграє у раунді плей-оф Ліги Європи. Жеребкування весняної частини єврокубків відбудуться 18 грудня у Ньоні (Швейцарія).

Нагадаємо, "Шахтар" провів 5 ігор у Лізі чемпіонів. У першому турі донеччани програли "Порту", у другому — переграли "Антверпен" (3:2). Потім донецький клуб мінімально поступився в Іспанії "Барселоні" (1:2), однак у "домашній" грі взяв реванш у каталонців (1:0). У 5-му турі ЛЧ Гірники вдруге розправилися з бельгійцями (1:0).