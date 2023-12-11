"Порту" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Горняки могут попасть в плей-офф главного еврокубка

В среду, 13 декабря, донецкий "Шахтер" проведет решающий поединок с "Порту" за выход из группы Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Дончане проиграли португальцам (1:3) в первом круге, из-за чего им необходима только победа для выхода в плей-офф ЛЧ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине игру 6-го тура Лиги чемпионов между украинской и португальской командами покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

И "Порту", и "Шахтер" борются за вторую путевку в плей-офф ЛЧ в группе H. Первое место в квартете застолбила за собой "Барселона". Турнирная ситуация сложилась в пользу португальцев, которым для выполнения данной цели необходимо не проиграть Горнякам, а вот дончанам для продолжения борьбы в главном еврокубке необходимо побеждать в гостях. Встреча состоится в Порту на стадионе "Драгау".

Добавим, что одна из команд в случае неудачи сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы. Жеребьевки весенней части ерокубков пройдут 18 декабря в Ньоне (Швейцария).

Напомним, "Шахтер" провел 5 игр в Лиге чемпионов. В первом туре дончане проиграли "Порту", во втором — переиграли "Антверпен" (3:2). Затем донецкий клуб минимально уступил в Испании "Барселоне" (1:2), однако в "домашней" игре взял реванш у каталонцев (1:0). В 5-м туре ЛЧ Горняки во второй раз расправились с бельгийцами (1:0).