"Порту" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Горняки попытаются пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 13 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет выездной поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против "Порту".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры "Порту" — "Шахтер". Поединок начнется — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Порту" — "Шахтер" (начало — в 22:00)

Накануне Горняки озвучили заявку на игру с "Порту":

По итогам 5 туров обе команды набрали одинаковое число очков — по 9, однако португальский коллектив стоит выше в турнирной таблице квартета H благодаря гостевой победе в первом круге группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды претендуют на место в 1/8 финала ЛЧ, однако Горнякам для выхода в плей-офф необходима только победа над португальцами, а Драконов устроит и ничья.

Турнирное положение команд в группе H

Матч "Порту" — "Шахтер" состоится в Порту (Португалия) на стадионе "Драгау". Поединок можно посмотреть в прямом эфире в Украине. Добавим, что букмекеры не верят в триумф украинского коллектива. К слову, суперкомпьютер оценил шансы Горняков на выход в плей-офф ЛЧ всего в 14%.

В первом круге "Шахтер" проиграл "Порту"

Напомним, "Шахтер" в текущем сезоне Лиги чемпионов провел 5 игр. В первом туре дончане проиграли "Порту" (1:3), во втором — переиграли "Антверпен" (3:2). В 2-матчевой дуэли с "Барселоной" дончане сначала проиграли со счетом 1:2 в Испании, однако затем взяли реванш в Германии — 1:0. В предпоследнем туре Горняки вновь обыграли бельгийский коллектив (1:0).