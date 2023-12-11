"Порту" - "Шахтер": прогноз на решающий матч Лиги чемпионов

Донецкий клуб близок к плей-офф ЛЧ

В среду, 13 декабря, "Порту" и "Шахтер" в очном противостоянии в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24 определят судьбу второй путевки из группы H. По итогам 5-го тура ЛЧ у обеих команд одинаковое количество очков, однако португальский коллектив опережает дончан по дополнительным показателям. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" — "Шахтер".

По мнению букмекеров, у Горняков практически нет шансов на победу. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Шахтера" специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 6,50-6,90. В то же время триумф хозяев более вероятен — коэффициент 1,44-1,54. Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность победы "Порту" в 65%, а Горняков — в 14%.

Прогноз букмекеров на матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов "Порту" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Порту" 1,54 — ничья 4,80 — победа "Шахтера" 6,90)

William Hill: (1,44 — 4,50 — 6,50)

Bwin: (1,49 — 4,50 — 6,50)

Для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов "Шахтеру" необходима только победа, а вот "Порту" устроит и ничья. Добавим, что игра состоится в Порту на стадионе "Драгау". Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине. В случае ничьей или поражения Горняки сыграют в стыковом раунде Лиги Европы. Жеребьевка весенней стадии еврокубков состоится 18 декабря в Ньоне (Швейцария).

Напомним, "Шахтер" в текущем сезоне провел 5 игр в ЛЧ. В первом туре дончане проиграли "Порту" (1:3), во втором — переиграли "Антверпен" (3:2). Затем донецкий клуб в гостях минимально уступил "Барселоне" (1:2), однако в "домашней" встрече взял реванш у каталонцев со счетом 1:0. В 5-м туре Лиги чемпионов Горняки во второй раз переиграли "Антверпен" (1:0), обеспечив себе евровесну.