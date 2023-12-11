"Порту" – "Шахтар": прогноз на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Донецький клуб близький до плей-оф ЛЧ

У середу, 13 грудня, "Порту" та "Шахтар" в очному протистоянні у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 визначать долю другої путівки з групи H. За підсумками 5-го туру ЛЧ у обох команд однакова кількість очок, проте португальський колектив випереджає донеччан за додатковими показниками. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Порту" — "Шахтар".

На думку букмекерів, у Гірників практично немає шансів на перемогу. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "Шахтаря" фахівці пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 6,50-6,90. Водночас тріумф господарів імовірніший — коефіцієнт 1,44-1,54. Додамо, що аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги "Порту" у 65%, а Гірників – у 14%.

Прогноз букмекерів на матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Порту" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Порту" 1,54 — нічия 4,80 — перемога "Шахтаря" 6,90)

William Hill: (1,44 — 4,50 — 6,50)

Bwin: (1,49 — 4,50 — 6,50)

Для виходу до наступного раунду Ліги чемпіонів "Шахтарю" потрібна лише перемога, а от "Порту" влаштує і нічия. Додамо, що гра відбудеться у Порту на стадіоні "Драгау". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись цей поєдинок у прямому ефірі в Україні. У разі нічиєї чи поразки Гірники зіграють у стиковому раунді Ліги Європи. Жеребкування весняної стадії єврокубків відбудеться 18 грудня у Ньоні (Швейцарія).

Нагадаємо, "Шахтар" у поточному сезоні провів 5 ігор у ЛЧ. У першому турі донеччани програли "Порту" (1:3), у другому — переграли "Антверпен" (3:2). Потім донецький клуб у гостях мінімально поступився "Барселоні" (1:2), однак у "домашній" зустрічі взяв реванш у каталонців з рахунком 1:0. У 5-му турі Ліги чемпіонів Гірники вдруге переграли "Антверпен" (1:0), забезпечивши собі євровесну.