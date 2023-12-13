"Шахтер" проиграл "Порту" битву за плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Горняки сыграют весной в Лиге Европы

В среду, 13 декабря, донецкий "Шахтер" провел заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против "Порту".

Встреча, проходившая в Порту (Португалия) на стадионе "Драгау", завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в дебюте встречи португальцы вышли вперед благодаря голу Галено. Горнякам тяжело давались атаки, однако еще в первом тайме украинский клуб сумел отыграться, забив при небольшой "помощи" ассистента арбитра. Во время атаки Горняков боковой рефери поднял флажок, зафиксировав офсайд. Португальцы остановились, забыв, что нужно играть до свистка, а Даниил Сикан закатил мяч в пустые ворота. Тем не менее еще до перерыва Галено пушечным ударом вновь вывел португальцев вперед.

Во втором тайме "Порту" усилил давление, что вылилось во взятие ворот в исполнении Мехди Тареми. Горняки играли на контратаках, одна из которых завершилась автоголом в исполнении Стивена Эуштакиу. За 15 минут до окончания основного времени Пепе забил гостям после подачи с углового, а еще через несколько минут Франсишку Консейсау сделал счет разгромным. Под занавес второй половины "Шахтер" забил гол престижа — Эгиналдо воспользовался ошибкой португальцев.

"Порту" – "Шахтер" – 5:3

Голы: Галено (9, 43), Тареми (62), Пепе (76), Консейсау (82) – Сикан (29), Эуштакиу (73, автогол), Эгиналду (88)

Предупреждения: Консейсау (33, на скамейке запасных), Зайду (33) – Судаков (54), Назарина (90), Бондарь (91)

"Порту": Диогу Кошта, Кардозу, Пепе (Франку, 82), Эуштакиу (Груич, 82), Тареми, Пепе́, Зайду, Галено (Хайме, 89), Санчес (Жоау Мариу, 76), Варела, Эванилсон (Кон. 82)

"Шахтер": Ризнык, Матвиенко, Ракицкий (Келси, 74), Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко (Назарина, 85), Крыськив (Невертон, 59), Судаков, Зубков (Эгиналду, 85), Сикан

Статистика матча "Порту" - "Шахтер"

Таким образом, именно "Порту" вместе с "Барселоной" вышло в плей-офф Лиги чемпионов из группы H, "Шахтер" сыграет в стыковом раунде Лиги Европы, а "Антверпен" покидает еврокубки. Жеребьевка первого раунда плей-офф еврокубков состоится в понедельник, 18 декабря.

Итоговое положение команд в группе H Лиги чемпионов

Полный видеообзор встречи:

Напомним, "Шахтер" стартовал в еврокубках сразу с группового этапа Лиги чемпионов. В своей дебютной игре ЛЧ Горняки без шансов уступили "Порту" (1:3). Во второму туре дончане добыли важную победу над "Антверпеном" (3:2) в Бельгии, после чего минимально уступили "Барселоне" в Испании (1:2). В Гамбурге донецкий клуб сенсационно победил каталонцев (1:0) и добыл дежурную победу над "Антверпеном" (1:0). Со всеми результатами группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" завершил первую часть чемпионата Украины лишь на 4 месте, правда, у дончан есть две игры в запасе.