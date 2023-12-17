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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Жеребкування Ліги чемпіонів Новина оновлена 17 грудня 2023, 20:23
Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото twitter.com/ChampionsLeague

Єврокубкові матчі пішли на паузу

У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. На жаль, жодна українська команда не зуміла вийти у плей-оф головного єврокубка.

"Телеграф" проведе пряму текстову трансляцію жеребкування. Захід розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (початок — о 13:00)

У жеребкуванні візьмуть участь 16 клубів, які посіли два перші місця на груповому етапі. Переможці груп будуть сіяними, володарі других місць – несіяними. У ході жеребкування будуть сформовані пари, в яких сіяні команди зіграють із несіяними.

Діють лише два обмеження:

  • Представники однієї асоціації у 1/8 фіналу зустрітися не можуть.
  • Команди, які зустрічалися на груповому етапі, не можуть зіграти один проти одного у 1/8 фіналу

Сіяні:

  • "Арсенал" (Англія)
  • "Атлетіко" (Іспанія)
  • "Баварія" (Німеччина)
  • "Барселона, Іспанія)
  • "Боруссія" Д (Німеччина)
  • "Реал" (Іспанія)
  • "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
  • "Манчестер Сіті" (Англія)

Несіяні:

  • "Інтер" (Італія)
  • "Копенгаген" (Данія)
  • "Лаціо" (Італія)
  • "Лейпциг" (Німеччина)
  • "Наполі" (Італія)
  • ПСВ (Нідерланди)
  • "ПСЖ" (Франція)
  • "Порту" (Португалія)

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 3/14/20/21 лютого 2024 року (перші), а також 5/6/12/13 березня 2024 року (ігри-відповіді).

Нагадаємо, донецький "Шахтар" був близьким до потрапляння у плей-оф ЛЧ, проте в останньому турі Гірники програли путівку "Порту". На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів групового етапу Ліги чемпіонів.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів