Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
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Єврокубкові матчі пішли на паузу
У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. На жаль, жодна українська команда не зуміла вийти у плей-оф головного єврокубка.
"Телеграф" проведе пряму текстову трансляцію жеребкування. Захід розпочнеться о 13:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (початок — о 13:00)
У жеребкуванні візьмуть участь 16 клубів, які посіли два перші місця на груповому етапі. Переможці груп будуть сіяними, володарі других місць – несіяними. У ході жеребкування будуть сформовані пари, в яких сіяні команди зіграють із несіяними.
Діють лише два обмеження:
- Представники однієї асоціації у 1/8 фіналу зустрітися не можуть.
- Команди, які зустрічалися на груповому етапі, не можуть зіграти один проти одного у 1/8 фіналу
Сіяні:
- "Арсенал" (Англія)
- "Атлетіко" (Іспанія)
- "Баварія" (Німеччина)
- "Барселона, Іспанія)
- "Боруссія" Д (Німеччина)
- "Реал" (Іспанія)
- "Реал Сосьєдад" (Іспанія)
- "Манчестер Сіті" (Англія)
Несіяні:
- "Інтер" (Італія)
- "Копенгаген" (Данія)
- "Лаціо" (Італія)
- "Лейпциг" (Німеччина)
- "Наполі" (Італія)
- ПСВ (Нідерланди)
- "ПСЖ" (Франція)
- "Порту" (Португалія)
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 3/14/20/21 лютого 2024 року (перші), а також 5/6/12/13 березня 2024 року (ігри-відповіді).
Нагадаємо, донецький "Шахтар" був близьким до потрапляння у плей-оф ЛЧ, проте в останньому турі Гірники програли путівку "Порту". На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів групового етапу Ліги чемпіонів.