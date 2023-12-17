Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Єврокубкові матчі пішли на паузу

У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. На жаль, жодна українська команда не зуміла вийти у плей-оф головного єврокубка.

"Телеграф" проведе пряму текстову трансляцію жеребкування. Захід розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (початок — о 13:00)

У жеребкуванні візьмуть участь 16 клубів, які посіли два перші місця на груповому етапі. Переможці груп будуть сіяними, володарі других місць – несіяними. У ході жеребкування будуть сформовані пари, в яких сіяні команди зіграють із несіяними.

Діють лише два обмеження:

Представники однієї асоціації у 1/8 фіналу зустрітися не можуть.

Команди, які зустрічалися на груповому етапі, не можуть зіграти один проти одного у 1/8 фіналу

Сіяні:

"Арсенал" (Англія)

"Атлетіко" (Іспанія)

"Баварія" (Німеччина)

"Барселона, Іспанія)

"Боруссія" Д (Німеччина)

"Реал" (Іспанія)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

Несіяні:

"Інтер" (Італія)

"Копенгаген" (Данія)

"Лаціо" (Італія)

"Лейпциг" (Німеччина)

"Наполі" (Італія)

ПСВ (Нідерланди)

"ПСЖ" (Франція)

"Порту" (Португалія)

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 3/14/20/21 лютого 2024 року (перші), а також 5/6/12/13 березня 2024 року (ігри-відповіді).

Нагадаємо, донецький "Шахтар" був близьким до потрапляння у плей-оф ЛЧ, проте в останньому турі Гірники програли путівку "Порту". На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів групового етапу Ліги чемпіонів.