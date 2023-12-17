Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
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Еврокубковые матчи ушли на паузу
В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. К сожалению, ни одна украинская команда не сумела выйти в плей-офф главного еврокубка.
"Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию жеребьевки. Мероприятие начнется в 13:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов (начало — в 13:00)
В жеребьевке примут участие 16 клубов, которые заняли два первых места на групповом этапе. Победители групп будут сеяными, обладатели вторых мест — несеяными. В ходе жеребьевки будут сформированы пары, в которых сеяные команды сыграют с несеяными.
Действуют лишь два ограничения:
- Представители одной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут.
- Команды, которые встречались на групповом этапе, не могут сыграть друг против друга в 1/8 финала
Сеяные:
- "Арсенал" (Англия)
- "Атлетико" (Испания)
- "Бавария" (Германия)
- "Барселона" (Испания)
- "Боруссия" Д (Германия)
- "Реал" (Испания)
- "Реал Сосьедад" (Испания)
- "Манчестер Сити" (Англия)
Несеяные:
- "Интер" (Италия)
- "Копенгаген" (Дания)
- "Лацио" (Италия)
- "Лейпциг" (Германия)
- "Наполи" (Италия)
- ПСВ (Нидерланды)
- "ПСЖ" (Франция)
- "Порту" (Португалия)
Матчи 1/8 финала состоятся 3/14/20/21 февраля 2024 года (первые), а также 5/6/12/13 марта 2024 года (ответные игры).
Напомним, донецкий "Шахтер" был близок к попаданию в плей-офф ЛЧ, однако в последнем туре Горняки уступили путевку "Порту". На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей группового этапа Лиги чемпионов.