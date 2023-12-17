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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Жеребьевка Лиги чемпионов Новость обновлена 17 декабря 2023, 20:23
Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото twitter.com/ChampionsLeague

Еврокубковые матчи ушли на паузу

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. К сожалению, ни одна украинская команда не сумела выйти в плей-офф главного еврокубка.

"Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию жеребьевки. Мероприятие начнется в 13:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов (начало — в 13:00)

В жеребьевке примут участие 16 клубов, которые заняли два первых места на групповом этапе. Победители групп будут сеяными, обладатели вторых мест — несеяными. В ходе жеребьевки будут сформированы пары, в которых сеяные команды сыграют с несеяными.

Действуют лишь два ограничения:

  • Представители одной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут.
  • Команды, которые встречались на групповом этапе, не могут сыграть друг против друга в 1/8 финала

Сеяные:

  • "Арсенал" (Англия)
  • "Атлетико" (Испания)
  • "Бавария" (Германия)
  • "Барселона" (Испания)
  • "Боруссия" Д (Германия)
  • "Реал" (Испания)
  • "Реал Сосьедад" (Испания)
  • "Манчестер Сити" (Англия)

Несеяные:

  • "Интер" (Италия)
  • "Копенгаген" (Дания)
  • "Лацио" (Италия)
  • "Лейпциг" (Германия)
  • "Наполи" (Италия)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • "ПСЖ" (Франция)
  • "Порту" (Португалия)

Матчи 1/8 финала состоятся 3/14/20/21 февраля 2024 года (первые), а также 5/6/12/13 марта 2024 года (ответные игры).

Напомним, донецкий "Шахтер" был близок к попаданию в плей-офф ЛЧ, однако в последнем туре Горняки уступили путевку "Порту". На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей группового этапа Лиги чемпионов.

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#Футбол #Лига Чемпионов