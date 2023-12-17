Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Еврокубковые матчи ушли на паузу

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. К сожалению, ни одна украинская команда не сумела выйти в плей-офф главного еврокубка.

"Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию жеребьевки. Мероприятие начнется в 13:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов (начало — в 13:00)

В жеребьевке примут участие 16 клубов, которые заняли два первых места на групповом этапе. Победители групп будут сеяными, обладатели вторых мест — несеяными. В ходе жеребьевки будут сформированы пары, в которых сеяные команды сыграют с несеяными.

Действуют лишь два ограничения:

Представители одной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут.

Команды, которые встречались на групповом этапе, не могут сыграть друг против друга в 1/8 финала

Сеяные:

"Арсенал" (Англия)

"Атлетико" (Испания)

"Бавария" (Германия)

"Барселона" (Испания)

"Боруссия" Д (Германия)

"Реал" (Испания)

"Реал Сосьедад" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия)

Несеяные:

"Интер" (Италия)

"Копенгаген" (Дания)

"Лацио" (Италия)

"Лейпциг" (Германия)

"Наполи" (Италия)

ПСВ (Нидерланды)

"ПСЖ" (Франция)

"Порту" (Португалия)

Матчи 1/8 финала состоятся 3/14/20/21 февраля 2024 года (первые), а также 5/6/12/13 марта 2024 года (ответные игры).

Напомним, донецкий "Шахтер" был близок к попаданию в плей-офф ЛЧ, однако в последнем туре Горняки уступили путевку "Порту". На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей группового этапа Лиги чемпионов.