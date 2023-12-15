С кем может сыграть Шахтер в Лиге Европы? Список возможных соперников
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Чемпион Украины сыграет матчи Лиги Европы в феврале
Донецкий "Шахтер" узнал потенциальных соперников по плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка данной стадии состоится в понедельник, 18 декабря.
На стадии стыковых матчей Лиги Европы сыграют восемь обладателей вторых мест в групповом этапе турнира, а также восемь команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов. Именно в числе последних и оказался чемпион Украины, пишет "Телеграф".
Сперва будут сыграны стыковые поединки, по итогам которых определятся участники 1/8 финала. При жеребьевке команды из Лиги чемпионов будут несеяными и первую игру проведут на домашней арене.
Кто может стать соперником "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы
Спортинг, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель, Спарта Прага.
Кто точно не станет соперником "горняков"
Бенфика, Брага, Галатасарай, Ланс, Милан, Фейеноорд и Янг Бойз.
Матчи данной стадии пройдут 15 и 22 февраля 2024 года. На следующем этапе победители 1/16 финала сыграют с командами, занявшим первые места в группах Лиги Европы.
Ранее "Телеграф" писал о том, что свои выступления в еврокубках завершила луганская "Заря".