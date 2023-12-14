"Заря" громко хлопнула дверью в еврокубках (видео)

Луганский клуб порадовал болельщиков перед вылетом из Лиги конференций

В четверг, 14 декабря, луганская "Заря" провела своей последний еврокубковый матч в сезоне 2023/24 против "Брейдаблика".

Встреча, проходившая в Люблине (Польша) на одноименном стадионе, завершилась со счетом 4:0 в пользу "Зари". Об этом сообщает "Телеграф".

Луганский клуб за 20 минут фактически решил исход встречи, забив в дебюте поединка сразу три мяча. За "хозяев" забивали Эдуардо Герреро, Дамир Муминович (автогол) и Петар Мичин. Второй тайм прошел фактически без моментов, однако "Заря" сумела забить еще — отличился Игорь Горбач.

"Заря" – "Брейдаблик" – 4:0

Голы: Герреро (2), Муминович (11, автогол), Мичин (19), Горбач (76)

Предупреждения: Маргейрссон (65), Кристинссон (74), Муминович (77) – Боль (7), Батагов (17), Антюх (52), Чурко (65), Жордан (84)

"Заря": Сапутин (Жилкин, 91), Снурницын, Жордан, Батагов, Боль (Алефиренко, 82), Горбач, Чурко, Мишнев (Азиангбе, 68), Мичин (Нагнойный, 68), Антюх (Бугай, 82), Герреро

"Брейдаблик": А. Эйнарссон, Ингварссон, Маргейрссон, Муминович, Йеоман (Кристинссон, 46), Лудвикссон (Сигурьонссон, 87), Сигурдарсон (Адальстейнссон, 82), Гюнлейнгссон, Стейндорссон, Стейндорссон, Стейндорссон. Хлинссон, 82)

Статистика матча Заря - Брейдаблик

Полный видеообзор матча "Заря" — "Брейдаблик" будет доступен здесь позднее.

"Заря" и "Брейдаблик" досрочно прекратили борьбу за выход в плей-офф ЛК. Украинский коллектив занял третье место, а исландцы — четвертое. Из группы B в плей-офф вышли "Гент" и "Маккаби" ТА.

Итоговое положение команд в группе B Лиги конференций

Напомним, "Заря" попала в Лигу конференций, уступив в 2-матчевом противостоянии "Славии" в раунде плей-офф Лиги Европы. Луганский клуб стартовал в ЛК с сенсационной ничьей с "Гентом" (1:1). Во втором туре украинский коллектив справился с "Брейдабликом" (1:0). На нейтральных полях "Заря" не сумела дать отпор "Маккаби" ТА, уступив в Польше со счетом 1:3, а в Сербии — со счетом 2:3. В пятом туре ЛК луганчане попали под каток "Гента" — 1:4.

Добавим, луганчане в следующем сезоне, похоже, останутся без еврокубков. "Заря" завершила первую часть текущего сезона УПЛ в зоне вылета.