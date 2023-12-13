"Заря" - "Брейдаблик": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Луганский клуб попытается громко хлопнуть дверьми в еврокубках

В четверг, 14 декабря, луганская "Заря" сыграет свой последний матч в Лиге конференций УЕФА сезона 2023/24. Противостоять луганчанам будет исландский "Брейдаблик", с которым украинский клуб пересекался в первом круге группового раунда ЛК.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

"Заря" — "Брейдаблик" (начало — в 22:00)

Встреча фактически несет товарищеский характер, ведь и "Заря", и "Брейдаблик" по итогам группового раунда Лиги конференций покинут турнир. В плей-офф из квартета B выйдут "Гент" и "Маккаби" ТА. Луганский коллектив занял третье место, а исландцы — четвертое.

Турнирное положение команд в группе B

Матч 6-го тура группового раунда ЛК "Заря" — "Брейдаблик" пройдет в Люблине (Польша) на одноименном стадионе. Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире, а также рассказывал о букмекерских раскладах перед поединком.

Напомним, "Заря" провела в Лиге конференций пять матчей. В первом туре луганчане неожиданно дали бой "Генту" (1:1), во втором — обыграли на выезде "Брейдаблик" (1:0). В 3-м и 4-м турах украинский клуб был деклассирован "Маккаби" ТА. В Польше "Заря" проиграла со счетом 1:3, а в Сербии — со счетом 2:3. В 5-м туре луганский клуб потерпел сокрушительное поражение от "Гента" (1:4).

Ранее сообщалось, что "Заря" завершила первую часть сезона в УПЛ в зоне вылета.