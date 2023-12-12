"Заря" - "Брейдаблик": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Луганский клуб прощается с еврокубками

В четверг, 14 декабря, "Заря" проведет заключительный поединок Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против "Брейдаблика". Накануне луганчане потеряли шансы на выход в плей-офф ЛК. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Заря" — "Брейдаблик".

В прямом эфире в Украине еврокубковый поединок "Зари" против исландского клуба покажет медиа-платформа Megogo, а также Volia TV. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра 6-го тура группового раунда Лиги конференций "Заря" — "Брейдаблик" состоится в Люблине (Польша) на одноименной арене, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Поединок фактически несет товарищеский характер, ведь оба клуба потеряли шансы на выход из группы (дальше идут "Гент" и "Маккаби" ТА, "Заря" обеспечила себе третье место, — Ред.). Тем не менее украинцы и исландцы наверняка попытаются громко хлопнуть дверьми в своем последнем еврокубковом поединке сезона.

Напомним, "Заря" провела в ЛК пять матчей. В первом туре луганчане неожиданно дали бой "Генту" (1:1), во втором — обыграли на выезде "Брейдаблик" (1:0). В 3-м и 4-м турах украинский клуб был деклассирован "Маккаби" ТА. В Польше "Заря" проиграла со счетом 1:3, а в Сербии — со счетом 2:3. В 5-м туре ЛК луганский клуб потерпел сокрушительное поражение от "Гента" (1:4).