"Зоря" — "Брейдаблік": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Луганський клуб прощається з єврокубками

У четвер, 14 грудня, "Зоря" проведе завершальний поєдинок Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти "Брейдабліка". Напередодні луганці втратили шанси на вихід у плей-оф ЛК. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Зоря" — "Брейдаблік".

У прямому ефірі в Україні єврокубковий поєдинок "Зорі" проти ісландського клубу покаже медіаплатформа Megogo та Volia TV. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра 6-го туру групового раунду Ліги конференцій "Зоря" — "Брейдаблік" відбудеться в Любліні (Польща) на однойменній арені, початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Поєдинок фактично несе товариський характер, адже обидва клуби втратили шанси на вихід із групи (далі йдуть "Гент" та "Маккабі" ТА, "Зоря" забезпечила собі третє місце, — Ред.). Проте українці та ісландці, напевно, спробують голосно грюкнути дверима у своєму останньому єврокубковому поєдинку сезону.

Нагадаємо, "Зоря" провела у ЛК п’ять матчів. У першому турі луганці несподівано дали бій "Генту" (1:1), у другому — обіграли на виїзді "Брейдаблік" (1:0). У 3-му та 4-му турах український клуб був декласований "Маккабі" ТА. У Польщі "Зоря" програла з рахунком 1:3, а в Сербії — з рахунком 2:3. У 5-му турі ЛК луганський клуб зазнав нищівної поразки від "Гента" (1:4).