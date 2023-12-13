"Зоря" — "Брейдаблік": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Луганський клуб спробує голосно грюкнути дверима в єврокубках

У четвер, 14 грудня, луганська "Зоря" зіграє свій останній матч у Лізі конференцій УЄФА сезону 2023/24. Протистоятиме луганчанам ісландський "Брейдаблік", з яким український клуб перетинався в першому колі групового раунду ЛК.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

"Зоря" — "Брейдаблік" (початок — о 22:00)

Зустріч фактично несе товариський характер, адже і "Зоря", і "Брейдаблік" за підсумками групового раунду Ліги конференцій покинуть турнір. У плей-оф із квартету B вийдуть "Гент" та "Маккабі" ТА. Луганський колектив посів третє місце, а ісландці – четверте.

Турнірне становище команд у групі B

Матч 6-го туру групового раунду ЛК "Зоря" — "Брейдаблік" пройде у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де подивитися гру у прямому ефірі, а також розповідав про букмекерські розклади перед поєдинком.

Нагадаємо, "Зоря" провела у Лізі конференцій п’ять матчів. У першому турі луганці несподівано дали бій "Генту" (1:1), у другому — обіграли на виїзді "Брейдаблік" (1:0). У 3-му та 4-му турах український клуб був декласований "Маккабі" ТА. У Польщі "Зоря" програла з рахунком 1:3, а в Сербії — з рахунком 2:3. У 5-му турі луганський клуб зазнав нищівної поразки від "Гента" (1:4).

Раніше повідомлялося, що "Зоря" завершила першу частину сезону в УПЛ у зоні вильоту.