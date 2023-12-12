"Зоря" — "Брейдаблік": букмекери здивували прогнозом на матч Ліги конференцій

Український клуб – фаворит протистояння

У четвер, 14 грудня, луганська "Зоря" матчем проти "Брейдабліку" попрощається з єврокубками. Напередодні український клуб втратив усі шанси на вихід у плей-оф ЛК. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Зоря" — "Брейдаблік".

На думку фахівців, луганці є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "господарів" аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,80-1,81. Водночас успіх гостей менш ймовірний — коефіцієнт 3,70-4,45. Додамо, що Favbet оцінює ймовірність перемоги "Зорі" у 54%, а ісландців — у 22%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Зоря" — "Брейдаблік"

Favbet: (перемога "Зорі" 1,81 — нічия 4,00 — перемога "Брейдабліка" 4,45)

William Hill: (1,80 — 3,90 — 3,80)

Bwin: (1,80 — 3,70 — 3,70)

Гра 6-го туру групового етапу ЛК "Зоря" — "Брейдаблік" відбудеться у Любліні (Польща) на однойменній арені. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю зустріч у прямому ефірі.

Нагадаємо, "Зоря" провела у Лізі конференцій п’ять матчів. У першому турі луганці сенсаційно зіграли внічию з "Гентом" (1:1), у другому — обіграли в гостях "Брейдаблік" (1:0). У 3-му та 4-му турах українці потрапили під каток "Маккабі" ТА. У Польщі в номінальному "домашній грі" "Зоря" програла з рахунком 1:3, а в Сербії — з рахунком 2:3. У 5-му турі ЛК луганці без шансів поступилися "Генту" (1:4).