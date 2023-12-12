"Заря" - "Брейдаблик": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги конференций

Украинский клуб — фаворит противостояния

В четверг, 14 декабря, луганская "Заря" матчем против "Брейдаблика" попрощается с еврокубками. Накануне украинский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф ЛК. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Заря" — "Брейдаблик".

По мнению специалистов, луганчане являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу "хозяев" аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,80-1,81. В то же время успех гостей менее вероятен — коэффициент 3,70-4,45. Добавим, что Favbet оценивает вероятность победы "Зари" в 54%, а исландцев — в 22%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Заря" — "Брейдаблик"

Favbet: (победа "Зари" 1,81 — ничья 4,00 — победа "Брейдаблика" 4,45)

William Hill: (1,80 — 3,90 — 3,80)

Bwin: (1,80 — 3,70 — 3,70)

Игра 6-го тура группового этапа ЛК "Заря" — "Брейдаблик" состоится в Люблине (Польша) на одноименной арене. Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту встречу прямом эфире.

Напомним, "Заря" провела в Лиге конференций пять матчей. В первом туре луганчане сенсационно сыграли вничью с "Гентом" (1:1), во втором — обыграли в гостях "Брейдаблик" (1:0). В 3-м и 4-м турах украинцы попали под каток "Маккаби" ТА. В Польше в номинальном "домашней игре" "Заря" проиграла со счетом 1:3, а в Сербии — со счетом 2:3. В 5-м туре ЛК луганчане без шансов уступили "Генту" (1:4).