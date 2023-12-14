"Зоря" голосно грюкнула дверима в єврокубках (відео)

Луганський клуб порадував уболівальників перед вильотом із Ліги конференцій

У четвер, 14 грудня, луганська "Зоря" провела свій останній єврокубковий матч у сезоні 2023/24 проти "Брейдабліку".

Зустріч, що проходила у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні, завершилася з рахунком 4:0 на користь "Зорі". Про це повідомляє "Телеграф".

Луганський клуб за 20 хвилин фактично вирішив всі питання у зустрічі, забивши в дебюті поєдинку одразу три м’ячі. За "господарів" забивали Едуардо Герреро, Дамір Мумінович (автогол) та Петар Мічин. Другий тайм пройшов фактично без моментів, проте "Зоря" зуміла забити ще — відзначився Ігор Горбач.

"Зоря" – "Брейдаблік" – 4:0

Голи: Герреро (2), Муминович (11, автогол), Мічин (19), Горбач (76)

Попередження: Маргейрссон (65), Крістінссон (74), Муминович (77) – Боль (7), Батагов (17), Антюх (52), Чурко (65), Жордан (84)

"Зоря": Сапутін (Жилкін, 91), Снурніцин, Жордан, Батагов, Боль (Алефіренко, 82), Горбач, Чурко, Мишньов (Азіангбе, 68), Мічин (Нагнойний, 68), Антюх (Бугай, 82), Герреро

"Брейдаблік": А.Ейнарссон, Інгварссон, Маргейрссон, Муминович, Йеоман (Крістінссон, 46), Лудвікссон (Сігурьонссон, 87), Сігурдарсон (Адальстейнссон, 82), Гюнлейнгссон, Стейндорссон (Велер, 87), Сванторссон, В.Ейнарссон (Хлінссон, 82)

Статистика матчу Зоря - Брейдаблік

Повний відеоогляд матчу "Зоря" — "Брейдаблік" буде доступний тут пізніше.

"Зоря" та "Брейдаблік" достроково припинили боротьбу за вихід у плей-оф ЛК. Український колектив посів третє місце, а ісландці – четверте. З групи B у плей-оф вийшли "Гент" та "Маккабі" ТА.

Підсумкове становище команд у групі B Ліги конференцій

Нагадаємо, "Зоря" потрапила у Лігу конференцій, поступившись у 2-матчевому протистоянні "Славії" в раунді плей-оф Ліги Європи. Луганський клуб стартував у ЛК із сенсаційною нічиєю з "Гентом" (1:1). У другому турі український колектив впорався із "Брейдабліком" (1:0). На нейтральних полях "Зоря" не зуміла дати відсіч "Маккабі" ТА, поступившись у Польщі з рахунком 1:3, а в Сербії — з рахунком 2:3. У п’ятому турі ЛК луганчани потрапили під каток "Гента" — 1:4.

Додамо, луганці наступного сезону, схоже, залишаться без єврокубків. "Зоря" завершила першу частину поточного сезону УПЛ у зоні вильоту.