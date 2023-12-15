З ким може зіграти «Шахтар» у Лізі Європи? Список можливих суперників

Чемпіон України зіграє матчі Ліги Європи у лютому

Донецький "Шахтар" дізнався потенційних суперників по плей-офф Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії відбудеться у понеділок, 18 грудня.

На стадії стикових матчів Ліги Європи зіграють вісім володарів других місць у груповому етапі турніру, а також вісім команд, які посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів. Саме серед останніх і виявився чемпіон України, пише "Телеграф".

Спершу буде зіграно стикові поєдинки, за підсумками яких визначаться учасники 1/8 фіналу. У жеребкуванні команди з Ліги чемпіонів будуть несіяними і першу гру проведуть на домашній арені.

Хто може стати суперником "Шахтаря" у плей-офф Ліги Європи

Спортінг, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель, Спарта Прага.

Хто точно не стане суперником "гірників"

Бенфіка, Брага, Галатасарай, Ланс, Мілан, Фейєнорд і Янг Бойз.

Матчі цієї стадії відбудуться 15 та 22 лютого 2024 року. На наступному етапі переможці 1/16 фіналу зіграють із командами, які посіли перші місця у групах Ліги Європи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що свої виступи у єврокубках завершила луганська "Зоря".