З ким може зіграти «Шахтар» у Лізі Європи? Список можливих суперників
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Чемпіон України зіграє матчі Ліги Європи у лютому
Донецький "Шахтар" дізнався потенційних суперників по плей-офф Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії відбудеться у понеділок, 18 грудня.
На стадії стикових матчів Ліги Європи зіграють вісім володарів других місць у груповому етапі турніру, а також вісім команд, які посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів. Саме серед останніх і виявився чемпіон України, пише "Телеграф".
Спершу буде зіграно стикові поєдинки, за підсумками яких визначаться учасники 1/8 фіналу. У жеребкуванні команди з Ліги чемпіонів будуть несіяними і першу гру проведуть на домашній арені.
Хто може стати суперником "Шахтаря" у плей-офф Ліги Європи
Спортінг, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель, Спарта Прага.
Хто точно не стане суперником "гірників"
Бенфіка, Брага, Галатасарай, Ланс, Мілан, Фейєнорд і Янг Бойз.
Матчі цієї стадії відбудуться 15 та 22 лютого 2024 року. На наступному етапі переможці 1/16 фіналу зіграють із командами, які посіли перші місця у групах Ліги Європи.
Раніше "Телеграф" писав про те, що свої виступи у єврокубках завершила луганська "Зоря".