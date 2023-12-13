"Шахтар" забив гол у Лізі чемпіонів за допомогою судді (відео)

Шахтар поки що далекий від виходу до плей-офф Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у ці хвилини грає проти португальського "Порту" у матчі Ліги чемпіонів. Команди зійшлися у шостому турі групового етапу та за підсумками першого тайму наш чемпіон програє з рахунком 1:2.

"Порту" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На особливу увагу заслуговує взяття воріт у виконанні форварда збірної України Данила Сікана, який видався дуже незвичайним, оскільки його за фактом забили за допомогою арбітра. На 29-й хвилині зустрічі під час атаки нашої команди лайнсмен підняв прапорець вгору та сигналізував офсайд, проте "гірники" атаку дограли та забили гол, коли футболісти "Порту" зупинилися.

У результаті взяття воріт не було скасовано, оскільки остаточне рішення приймає головний арбітр зустрічі.

На жаль, ще до свистка на перерву чемпіон України пропустив другий гол. Нагадаємо, що для виходу до плей-офф Ліги чемпіонів "Шахтар" влаштує лише перемога. За іншого розкладу наша команда виходить у плей-офф Ліги чемпіонів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Порту" — "Шахтар" можна подивитися у прямому ефірі в Україні. Цікаво, що букмекери не вірять у тріумф українського колективу.