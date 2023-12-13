"Шахтер" забил гол в Лиге чемпионов с помощью судьи (видео)

Шахтер пока далек от выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в эти минуты играет против португальского "Порту" в матче Лиги чемпионов. Команды сошлись в шестом туре группового этапа и по итогам первого тайма наш чемпион проигрывает со счетом 1:2.

"Порту" — "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Особого внимания заслуживает взятие ворот в исполнении форварда сборной Украины Даниила Сикана, который выдался очень необычным, так как его по факту забили при помощи арбитра. На 29-й минуте встречи во время атаки нашей команды лайнсмен поднял флажок вверх и сигнализировал офсайд, однако "горняки" атаку доиграли и забили гол, когда футболисты "Порту" остановились.

В итоге — взятие ворот не было отменено, так как окончательное решение принимает главный арбитр встречи.

К сожалению, еще до свистка на перерыв чемпион Украины пропустил второй гол. Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" устроит только победа. При другом раскладе наша команда выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Порту" — "Шахтер" можно посмотреть в прямом эфире в Украине. Интересно, что букмекеры не верят в триумф украинского коллектива.