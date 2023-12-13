Надежда на основной состав: Шахтер U-19 покинул Юношескую лигу УЕФА (видео)

"Горняки" остались за бортом еврокубков

13 декабря донецкий "Шахтер" возрастом до 19 лет провел свой последний поединок в Юношеской лиге УЕФА 2023/24. Встреча не имела турнирной интриги и завершилась без боя.

"Порту" — "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В заключительном туре, как и главная команда "горняков", наши футболисты играли против соперников из "Порту". Встреча завершилась победой португальцев со счетом 2:0, пишет "Телеграф".

Группа H, 6 тур

Порту U-19 – Шахтер U-19 – 2:0

Голы: Канде, 47, Море, 63

Интересно, что еще до очного противостояния "горняки" не имели шансов на выход из группы. Подопечные легенды украинского футбола Алексея Белика финишировали на третьем месте в группе, хотя и эта позиция им ничего не дает.

С первых минут футболисты донецкой команды выглядели очень неплохо и даже могли забивать, но удар Виктора Цуканова принял на себя защитник. Во втором тайме больше везло портуальцам, которые и забили два гола.

Во второй игре нашего квартета Барселона U-19 на выезде победила Антверпен со счётом 3:0 и это позволило испанцам завершить турнир на первом месте в своей группе.

Ранее "Телеграф" писал, что главные команды "Порту" и "Шахтера" сойдутся между собой 13 декабря и игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Для выхода в 1/8 финала подопечным Марино Пушича нужно побеждать.