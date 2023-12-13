Надія на головну команду: Шахтар U-19 залишив Юнацьку лігу УЄФА (відео)
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"Гірники" залишилися за бортом єврокубків
13 грудня донецький "Шахтар" віком до 19 років провів свій останній поєдинок у Юнацькій лізі УЄФА 2023/24. Зустріч не мала турнірної інтриги та завершилася без бою.
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У заключному турі, як і головна команда "гірників", наші футболісти грали проти суперників із "Порту". Зустріч завершилася перемогою португальців із рахунком 2:0, пише "Телеграф".
Група H, 6 тур
Порту U-19 – Шахтар U-19 – 2:0
Голи: Канде, 47, Море, 63
Цікаво, що ще до очного протистояння "гірники" не мали шансів на вихід із групи. Підопічні легенди українського футболу Олексія Бєліка фінішували на третьому місці у групі, хоч і ця позиція їм нічого не дає.
З перших хвилин футболісти донецької команди мали дуже непоганий вигляд і навіть могли забивати, але удар Віктора Цуканова прийняв на себе захисник. У другому таймі більше щастило портуальцям, які й забили два голи.
У другій грі нашого квартету Барселона U-19 на виїзді перемогла Антверпен із рахунком 3:0 і це дозволило іспанцям завершити турнір на першому місці у своїй групі.
Раніше "Телеграф" писав, що головні команди "Порту" та "Шахтаря" зійдуться між собою 13 грудня і гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Для виходу до 1/8 фіналу підопічним Марино Пушича треба перемагати.