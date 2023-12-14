Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф, где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала

Игры в главном еврокубке возобновлятся в феврале 2024 года

В среду, 13 декабря, состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

По итогам 6-го тура стали известны все участники плей-офф ЛЧ. Об этом сообщает "Телеграф".

В 1/8 финала сыграют "Манчестер Сити", "Арсенал" (Англия), "Реал", "Реал Сосьедад", "Барселона", "Атлетико" (Испания), "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" Д (Германия), ПСВ (Нидерланды), "Интер", "Лацио", "Наполи" (Италия), "Копенгаген" (Дания), "Порту" (Португалия), "ПСЖ" (Франция).

Жеребьевка 1/8 финала состоится в понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария). Посмотреть мероприятие можно на официальном сайте УЕФА. Начало церемонии — в 13:00 по киевском времени.

На этой стадии турнира победители групп сыграют с командами, которые заняли вторые места. Представители одной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут. Кроме того, команды, которые встречались на групповом этапе, также не могут сыграть друг против друга на этой стадии. Матчи 1/8 финала состоятся 13,14,20 и 21 февраля (первые) и 5,6,12 и 13 марта (ответные).

Напомним, донецкий "Шахтер" проиграл "Порту" (3:5) и вылетел в стыковой раунд Лиги Европы, где сыграет с командой, занявшей второе место в группе ЛЕ. Жеребьевка этой стадии турнира также пройдет 18 декабря в Ньоне. Весной в еврокубках от Украины выступят только Горняки, ведь "Заря" досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.