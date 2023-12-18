"Наполи" — "Барселона" и другие: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
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Матчи в главном еврокубке возобновятся в феврале 2024 года
В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. К сожалению, донецкий "Шахтер" не сумел добыть путевку в 1/8 финала ЛЧ, уступив в решающем поединке группового этапа "Порту".
По итогам жеребьевки были сформированы пары из сеяных и не сеяных команд. Об этом сообщает "Телеграф".
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
"Лейпциг" — "Реал"
"Копенгаген" — "Манчестер Сити"
"Лацио" — "Бавария"
ПСВ — "Боруссия" Д
"Интер" — "Атлетико"
ПСЖ — "Реал Сосьедад"
"Наполи" — "Барселона"
"Порту" — "Арсенал"
Сеяными являлись коллективы, которые выиграли группу, а несеянными — клубы, занявшие вторые места на групповой стадии турнира. Процедура проходила лишь с двумя ограничениями: представители одной ассоциации в 1/8 финала не могли встретиться друг с другом; команды, которые встречались на групповом этапе, не могли сыграть друг против друга на этом этапе.
Сеяные:
- "Арсенал" (Англия)
- "Атлетико" (Испания)
- "Бавария" (Германия)
- "Барселона" (Испания)
- "Боруссия" Д (Германия)
- "Реал" (Испания)
- "Реал Сосьедад" (Испания)
- "Манчестер Сити" (Англия)
Несеяные:
- "Интер" (Италия)
- "Копенгаген" (Дания)
- "Лацио" (Италия)
- "Лейпциг" (Германия)
- "Наполи" (Италия)
- ПСВ (Нидерланды)
- "ПСЖ" (Франция)
- "Порту" (Португалия)
Добавим, матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 13/14/20/21 февраля 2024 года (первые), а также 5/6/12/13 марта 2024 года (ответные игры).
С результатами и видеообзорами всех матчей группового єтапа Лиги чемпионов 2023/24 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Добавим, что "Шахтер" сыграет в стыковом раунде Лиги Европы, жеребьевка которого состоится позднее.