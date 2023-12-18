"Наполи" — "Барселона" и другие: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Матчи в главном еврокубке возобновятся в феврале 2024 года

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. К сожалению, донецкий "Шахтер" не сумел добыть путевку в 1/8 финала ЛЧ, уступив в решающем поединке группового этапа "Порту".

По итогам жеребьевки были сформированы пары из сеяных и не сеяных команд. Об этом сообщает "Телеграф".

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

"Лейпциг" — "Реал"

"Копенгаген" — "Манчестер Сити"

"Лацио" — "Бавария"

ПСВ — "Боруссия" Д

"Интер" — "Атлетико"

ПСЖ — "Реал Сосьедад"

"Наполи" — "Барселона"

"Порту" — "Арсенал"

Сеяными являлись коллективы, которые выиграли группу, а несеянными — клубы, занявшие вторые места на групповой стадии турнира. Процедура проходила лишь с двумя ограничениями: представители одной ассоциации в 1/8 финала не могли встретиться друг с другом; команды, которые встречались на групповом этапе, не могли сыграть друг против друга на этом этапе.

Сеяные:

"Арсенал" (Англия)

"Атлетико" (Испания)

"Бавария" (Германия)

"Барселона" (Испания)

"Боруссия" Д (Германия)

"Реал" (Испания)

"Реал Сосьедад" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия)

Несеяные:

"Интер" (Италия)

"Копенгаген" (Дания)

"Лацио" (Италия)

"Лейпциг" (Германия)

"Наполи" (Италия)

ПСВ (Нидерланды)

"ПСЖ" (Франция)

"Порту" (Португалия)

Добавим, матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 13/14/20/21 февраля 2024 года (первые), а также 5/6/12/13 марта 2024 года (ответные игры).

С результатами и видеообзорами всех матчей группового єтапа Лиги чемпионов 2023/24 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Добавим, что "Шахтер" сыграет в стыковом раунде Лиги Европы, жеребьевка которого состоится позднее.