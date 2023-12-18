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"Наполи" — "Барселона" и другие: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов Новость обновлена 18 декабря 2023, 13:29
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Фото twitter.com/ChampionsLeague

Матчи в главном еврокубке возобновятся в феврале 2024 года

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. К сожалению, донецкий "Шахтер" не сумел добыть путевку в 1/8 финала ЛЧ, уступив в решающем поединке группового этапа "Порту".

По итогам жеребьевки были сформированы пары из сеяных и не сеяных команд. Об этом сообщает "Телеграф".

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

"Лейпциг" — "Реал"

"Копенгаген" — "Манчестер Сити"

"Лацио" — "Бавария"

ПСВ — "Боруссия" Д

"Интер" — "Атлетико"

ПСЖ — "Реал Сосьедад"

"Наполи" — "Барселона"

"Порту" — "Арсенал"

Сеяными являлись коллективы, которые выиграли группу, а несеянными — клубы, занявшие вторые места на групповой стадии турнира. Процедура проходила лишь с двумя ограничениями: представители одной ассоциации в 1/8 финала не могли встретиться друг с другом; команды, которые встречались на групповом этапе, не могли сыграть друг против друга на этом этапе.

Сеяные:

  • "Арсенал" (Англия)
  • "Атлетико" (Испания)
  • "Бавария" (Германия)
  • "Барселона" (Испания)
  • "Боруссия" Д (Германия)
  • "Реал" (Испания)
  • "Реал Сосьедад" (Испания)
  • "Манчестер Сити" (Англия)

Несеяные:

  • "Интер" (Италия)
  • "Копенгаген" (Дания)
  • "Лацио" (Италия)
  • "Лейпциг" (Германия)
  • "Наполи" (Италия)
  • ПСВ (Нидерланды)
  • "ПСЖ" (Франция)
  • "Порту" (Португалия)

Добавим, матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 13/14/20/21 февраля 2024 года (первые), а также 5/6/12/13 марта 2024 года (ответные игры).

С результатами и видеообзорами всех матчей группового єтапа Лиги чемпионов 2023/24 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Добавим, что "Шахтер" сыграет в стыковом раунде Лиги Европы, жеребьевка которого состоится позднее.

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#Футбол #Лига Чемпионов