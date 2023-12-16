Кто станет соперником "Шахтера": где и когда смотреть жеребьевку стыковых матчей Лиги Европы

Горняки — единственная украинская команда, которая пробилась в плей-офф еврокубков

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. На этой стадии турнира выступит донецкий "Шахтер", проигравший "Порту" битву за плей-офф Лиги чемпионов.

В прямом эфире в Украине жеребьевку стыкового раунда Лиги Европы покажет официальный сайт УЕФА. Начало мероприятия — в 14:00 по киевскому времени.

В жеребьевке примут участие 16 команд: 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, а также восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. В ходе церемонии команды будут распределены на пары лишь с одним ограничением — команды с одной ассоциации не могут выпасть друг на друга. Кроме того, "сеяные" команды проведут ответные игры "дома". Добавим, что матчи этой стадии турнира пройдут 15 и 22 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом, потенциальным соперником "Шахтера" в этом раунде является одна из "сеяных" команд.

Сеяные

"Карабах" (Азербайджан)

"Олимпик" (Франция)

"Ренн" (Франция)

"Рома" (Италия)

"Спарта" Прага (Чехия)

"Спортинг" (Португалия)

"Тулуза" (Франция)

"Фрайбург" (Германия)

Несеяные

"Бенфика" (Португалия)

"Брага" (Португалия)

"Галатасарай" (Турция)

"Ланс" (Франция)

"Милан" (Италия)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Шахтер" (Украина)

"Янг Бойз" (Швейцария)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне в главном еврокубке завершился групповой этап.