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Кто станет соперником "Шахтера": где и когда смотреть жеребьевку стыковых матчей Лиги Европы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Шахтер" вышел в плей-офф Лиги Европы Новость обновлена 16 декабря 2023, 17:30
"Шахтер" вышел в плей-офф Лиги Европы. Фото ФК Шахтер

Горняки — единственная украинская команда, которая пробилась в плей-офф еврокубков

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. На этой стадии турнира выступит донецкий "Шахтер", проигравший "Порту" битву за плей-офф Лиги чемпионов.

В прямом эфире в Украине жеребьевку стыкового раунда Лиги Европы покажет официальный сайт УЕФА. Начало мероприятия — в 14:00 по киевскому времени.

В жеребьевке примут участие 16 команд: 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, а также восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. В ходе церемонии команды будут распределены на пары лишь с одним ограничением — команды с одной ассоциации не могут выпасть друг на друга. Кроме того, "сеяные" команды проведут ответные игры "дома". Добавим, что матчи этой стадии турнира пройдут 15 и 22 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом, потенциальным соперником "Шахтера" в этом раунде является одна из "сеяных" команд.

Сеяные

  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Олимпик" (Франция)
  • "Ренн" (Франция)
  • "Рома" (Италия)
  • "Спарта" Прага (Чехия)
  • "Спортинг" (Португалия)
  • "Тулуза" (Франция)
  • "Фрайбург" (Германия)

Несеяные

  • "Бенфика" (Португалия)
  • "Брага" (Португалия)
  • "Галатасарай" (Турция)
  • "Ланс" (Франция)
  • "Милан" (Италия)
  • "Фейеноорд" (Нидерланды)
  • "Шахтер" (Украина)
  • "Янг Бойз" (Швейцария)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне в главном еврокубке завершился групповой этап.

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#Футбол #ФК Шахтер #Лига Европы