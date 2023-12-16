Кто станет соперником "Шахтера": где и когда смотреть жеребьевку стыковых матчей Лиги Европы
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Горняки — единственная украинская команда, которая пробилась в плей-офф еврокубков
В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. На этой стадии турнира выступит донецкий "Шахтер", проигравший "Порту" битву за плей-офф Лиги чемпионов.
В прямом эфире в Украине жеребьевку стыкового раунда Лиги Европы покажет официальный сайт УЕФА. Начало мероприятия — в 14:00 по киевскому времени.
В жеребьевке примут участие 16 команд: 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, а также восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. В ходе церемонии команды будут распределены на пары лишь с одним ограничением — команды с одной ассоциации не могут выпасть друг на друга. Кроме того, "сеяные" команды проведут ответные игры "дома". Добавим, что матчи этой стадии турнира пройдут 15 и 22 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала Лиги Европы.
Таким образом, потенциальным соперником "Шахтера" в этом раунде является одна из "сеяных" команд.
Сеяные
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Олимпик" (Франция)
- "Ренн" (Франция)
- "Рома" (Италия)
- "Спарта" Прага (Чехия)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Тулуза" (Франция)
- "Фрайбург" (Германия)
Несеяные
- "Бенфика" (Португалия)
- "Брага" (Португалия)
- "Галатасарай" (Турция)
- "Ланс" (Франция)
- "Милан" (Италия)
- "Фейеноорд" (Нидерланды)
- "Шахтер" (Украина)
- "Янг Бойз" (Швейцария)
Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне в главном еврокубке завершился групповой этап.