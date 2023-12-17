"Шахтер" узнает имя соперника: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы

Горняки узнают имя соперника в борьбе за путевку в 1/8 финала второго по силе еврокубка

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка предварительного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. Донецкий "Шахтер" выступит на данной стадии турнира.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки стыкового раунда плей-офф ЛЕ. Церемония начнется — в 14:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки стыкового раунда Лиги Европы (начало — в 14:00)

В жеребьевке примут участие 16 команд: 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы — сеяные, а также восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе ЛЧ — несеяные. В ходе жеребьевки будут сформированы пары, в которых сеяные команды сыграют с несеяными, при этом команды с одной ассоциации не могут выпасть друг на друга.

Сеяные

"Карабах" (Азербайджан)

"Олимпик" (Франция)

"Ренн" (Франция)

"Рома" (Италия)

"Спарта" Прага (Чехия)

"Спортинг" (Португалия)

"Тулуза" (Франция)

"Фрайбург" (Германия)

Несеяные

"Бенфика" (Португалия)

"Брага" (Португалия)

"Галатасарай" (Турция)

"Ланс" (Франция)

"Милан" (Италия)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Шахтер" (Украина)

"Янг Бойз" (Швейцария)

Добавим, что матчи этой стадии турнира пройдут 15 и 22 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Напомним, донецкий "Шахтер" попал в Лигу Европы, заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. Горняки — единственная украинская команда, которая вышла в плей-офф еврокубков. Накануне "Зоря" вылетела из Лиги конференций.