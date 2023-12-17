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"Шахтер" узнает имя соперника: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Шахтер" будет следить за жеребьевкой из Японии Новость обновлена 17 декабря 2023, 21:22
"Шахтер" будет следить за жеребьевкой из Японии. Фото ФК Шахтер

Горняки узнают имя соперника в борьбе за путевку в 1/8 финала второго по силе еврокубка

В понедельник, 18 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка предварительного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. Донецкий "Шахтер" выступит на данной стадии турнира.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки стыкового раунда плей-офф ЛЕ. Церемония начнется — в 14:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки стыкового раунда Лиги Европы (начало — в 14:00)

В жеребьевке примут участие 16 команд: 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы — сеяные, а также восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе ЛЧ — несеяные. В ходе жеребьевки будут сформированы пары, в которых сеяные команды сыграют с несеяными, при этом команды с одной ассоциации не могут выпасть друг на друга.

Сеяные

  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Олимпик" (Франция)
  • "Ренн" (Франция)
  • "Рома" (Италия)
  • "Спарта" Прага (Чехия)
  • "Спортинг" (Португалия)
  • "Тулуза" (Франция)
  • "Фрайбург" (Германия)

Несеяные

  • "Бенфика" (Португалия)
  • "Брага" (Португалия)
  • "Галатасарай" (Турция)
  • "Ланс" (Франция)
  • "Милан" (Италия)
  • "Фейеноорд" (Нидерланды)
  • "Шахтер" (Украина)
  • "Янг Бойз" (Швейцария)

Добавим, что матчи этой стадии турнира пройдут 15 и 22 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Напомним, донецкий "Шахтер" попал в Лигу Европы, заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. Горняки — единственная украинская команда, которая вышла в плей-офф еврокубков. Накануне "Зоря" вылетела из Лиги конференций.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Европы