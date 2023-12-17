"Шахтар" дізнається ім’я суперника: онлайн-трансляція жеребкування Ліги Європи

Гірники дізнаються ім’я суперника у боротьбі за путівку у 1/8 фіналу другого за силою єврокубка

У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. Донецький "Шахтар" виступить на цій стадії турніру.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування стикового раунду плей-оф ЛЄ. Церемонія розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція жеребкування стикового раунду Ліги Європи (початок — о 14:00)

У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд: 8 клубів, які посіли другі місця на груповому етапі Ліги Європи – сіяні, а також вісім клубів, які посіли треті місця на груповому етапі ЛЧ – несіяні. У ході жеребкування будуть сформовані пари, в яких сіяні команди зіграють із несіяними, при цьому команди з однієї асоціації не можуть випасти одна на одну.

Сіяні

"Карабах" (Азербайджан)

"Олімпік" (Франція)

"Ренн" (Франція)

"Рома" (Італія)

"Спарта" Прага (Чехія)

"Спортінг" (Португалія)

"Тулуза" (Франція)

"Фрайбург" (Німеччина)

Несіяні

"Бенфіка" (Португалія)

"Брага" (Португалія)

"Галатасарай" (Туреччина)

"Ланс" (Франція)

"Мілан" (Італія)

"Феєноорд" (Нідерланди)

"Шахтар" (Україна)

"Янг Бойз" (Швейцарія)

Додамо, що матчі цієї стадії турніру відбудуться 15 та 22 лютого. Переможці протистоянь вийдуть у 1/8 фіналу Ліги Європи, а команди, що програють, вилетять з єврокубків.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" потрапив до Ліги Європи, посівши третє місце на груповому етапі Ліги чемпіонів. Гірники – єдина українська команда, яка вийшла у плей-оф єврокубків. Напередодні "Зоря" вилетіла з Ліги конференцій.