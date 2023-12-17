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"Шахтар" дізнається ім’я суперника: онлайн-трансляція жеребкування Ліги Європи

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Шахтар" стежитиме за жеребкуванням з Японії Новина оновлена 17 грудня 2023, 21:22
"Шахтар" стежитиме за жеребкуванням з Японії. Фото ФК Шахтар

Гірники дізнаються ім’я суперника у боротьбі за путівку у 1/8 фіналу другого за силою єврокубка

У понеділок, 18 грудня, у Ньйоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. Донецький "Шахтар" виступить на цій стадії турніру.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування стикового раунду плей-оф ЛЄ. Церемонія розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція жеребкування стикового раунду Ліги Європи (початок — о 14:00)

У жеребкуванні візьмуть участь 16 команд: 8 клубів, які посіли другі місця на груповому етапі Ліги Європи – сіяні, а також вісім клубів, які посіли треті місця на груповому етапі ЛЧ – несіяні. У ході жеребкування будуть сформовані пари, в яких сіяні команди зіграють із несіяними, при цьому команди з однієї асоціації не можуть випасти одна на одну.

Сіяні

  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Олімпік" (Франція)
  • "Ренн" (Франція)
  • "Рома" (Італія)
  • "Спарта" Прага (Чехія)
  • "Спортінг" (Португалія)
  • "Тулуза" (Франція)
  • "Фрайбург" (Німеччина)

Несіяні

  • "Бенфіка" (Португалія)
  • "Брага" (Португалія)
  • "Галатасарай" (Туреччина)
  • "Ланс" (Франція)
  • "Мілан" (Італія)
  • "Феєноорд" (Нідерланди)
  • "Шахтар" (Україна)
  • "Янг Бойз" (Швейцарія)

Додамо, що матчі цієї стадії турніру відбудуться 15 та 22 лютого. Переможці протистоянь вийдуть у 1/8 фіналу Ліги Європи, а команди, що програють, вилетять з єврокубків.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" потрапив до Ліги Європи, посівши третє місце на груповому етапі Ліги чемпіонів. Гірники – єдина українська команда, яка вийшла у плей-оф єврокубків. Напередодні "Зоря" вилетіла з Ліги конференцій.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Ліга Європи